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Корисні поради, як впоратися з осіннім безсонням

Корисні поради, як впоратися з осіннім безсонням
Восени у працюючих людей досить часто можуть вникати проблеми зі сном. Вся справа в гормональних збоях і, як наслідок, сприйнятливості нервової системи, які виникають в міжсезоння. Як позбутися від безсоння, розповіли психолог Лариса Россол і терапевт Вікторія Форосенко, інформує replyua.net.

Найпершою порадою є на ніч – м'ятний чай. Цей напій, за рахунок вмісту ментолу, допоможе зняти напругу з нервової системи, налагодить кровотік і налаштує на сон. Залийте чайну ложку м'яти склянкою окропу і залиште настоятися на 10 хвилин. Випийте такий чай за півгодини до того, як підете в ліжко.

Не менш дієвою є порада – подихати через ліву ніздрю. Як стверджують йоги, дихання через ліву ніздрю допомагає знизити артеріальний тиск і розслабити нервову систему. Лежачи в ліжку, поверніться на лівий бік і притисніть пальцем праву ніздрю. Зробіть 30 глибоких вдихів і видихів через ліву ніздрю.

Ще можна скористатися до поради – закотити очі. Після дихальної практики поверніться на спину. Закрийте очі і закотить зіниці вгору – це стан очей характерний для сну. Тому вже через хвилину в організмі почне вироблятися гормон сну мелатонін.

Горячая тема: Информация подтвердилась: французские «Мистрали» пришли в Россию через Египет
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Важное за день
23 окт 2016
26186

Информация подтвердилась: французские «Мистрали» пришли в Россию через Египет

Как передает replyua.net, заказанные во Франции военные корабли класса «Мистраль», которые французы отказались отдавать России в связи с санкциями, действительно были куплены Египтом для России. По


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