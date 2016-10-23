Корисні поради, як впоратися з осіннім безсонням

Восени у працюючих людей досить часто можуть вникати проблеми зі сном. Вся справа в гормональних збоях і, як наслідок, сприйнятливості нервової системи, які виникають в міжсезоння. Як позбутися від безсоння, розповіли психолог Лариса Россол і терапевт Вікторія Форосенко, інформує replyua.net.
Найпершою порадою є на ніч – м'ятний чай. Цей напій, за рахунок вмісту ментолу, допоможе зняти напругу з нервової системи, налагодить кровотік і налаштує на сон. Залийте чайну ложку м'яти склянкою окропу і залиште настоятися на 10 хвилин. Випийте такий чай за півгодини до того, як підете в ліжко.
Не менш дієвою є порада – подихати через ліву ніздрю. Як стверджують йоги, дихання через ліву ніздрю допомагає знизити артеріальний тиск і розслабити нервову систему. Лежачи в ліжку, поверніться на лівий бік і притисніть пальцем праву ніздрю. Зробіть 30 глибоких вдихів і видихів через ліву ніздрю.
Ще можна скористатися до поради – закотити очі. Після дихальної практики поверніться на спину. Закрийте очі і закотить зіниці вгору – це стан очей характерний для сну. Тому вже через хвилину в організмі почне вироблятися гормон сну мелатонін.
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