валюта
СпецтемаСавченко хочет, чтобы Порошенко извинился перед Януковичем | Посетите новый финансовый форум

У Німеччині провели успішну операції з трансплантації матки

У Німеччині провели успішну операції з трансплантації матки
Успішна операція по пересадці матки в клініці Тюбінгену відкрила шлях до подолання жіночого безпліддя у всьому світі. Довготривала операція в Німеччині пройшла без ніяких ускладнень. Про це сьогодні, 22-го жовтня, одночасно повідомляють декілька німецьких видань, передає replyua.net.

На операційному столі знаходилася молода 23-х річна пацієнтка, яка з самого народження страждала на рідкісну хворобу, яка притупляла розвиток її статевих органів, і як наслідок жінка була безплідною. Ім’я донора, жінки, яка пожертвувала своїм органом, не розповсюджується. До проведення цієї операції німецькі спеціалісти готували на протязі кількох років.

До проведення операції долучилися спеціалісти з команди швецького професора Матса Бреннстрема, визнаного спеціаліста та розробника в області хірургії. Саме він провів у 2014 році операцію по трансплантації матки безплідній від народження жінці, яка змогла потім народити. Тоді жінка отримала матку від 61-го річного донора. Цікавий факт, що першу спробу пересадити матку здійснили також у Німеччині в далекому 31-му році минулого століття. Тоді в якості пацієнта була громадянка Данії, яка від народження була чоловіком… через деякий час після операції пацієнтка померла через те, що тіло не прийняло новий орган.

Горячая тема: В ближайшие дни Крым останется без электроэнергии и транспортного сообщения с РФ
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
22 окт 2016
10621

Нусс: Порошенко перешел на другой тон в разговорах с агрессором

На берлинских переговорах Петр Порошенко, будучи очень раздраженным, бросил Путину фразу: «Ты просто стрелять перестань», и тон главы украинского государства свидетельствует о многом. Как информирует


Свежие новости

Ученые сильно ошиблись в своих расчетах по количеству галактик во Вселенной

В Гидрометцентре «порадовали» прогнозом на начало недели

Следующий бой Кличко под большим вопросом

У Німеччині провели успішну операції з трансплантації матки

Байден: очень хочется побить Трампа

ISIS стратило 284 людини в іракському місті Мосул - ЗМІ

Уфологи не ставят под сомнение факт посещения Земли инопланетянами

Захарченко боится вооруженной миссии ОБСЕ

"Нормандська четвірка" так і не дійшла до спільної мови - Пєсков

Новини з зони АТО за минулу добу (21.10.16)

«Укроборонпром» представил новейшую разработку

В Одессе оказали самый равнодушный и убогий прием знаменитой певице

Чому за три доби затишшя в Алеппо не почали евакуацію?

Луценко збирається незабаром передати до суду "масивну" справу проти Януковича та Со.

Эксперт: выборы на Донбассе – наше обязательство, но это последний этап

ЄС буде вирішувати проблеми на шляху до ЗВТ з Канадою - Шульц

Сергій Таран дав пораду нардепам, як пояснити підвищення своєї зарплати

В Украине увеличивается производство антибиотиков

Тортури російських спецслужб довели українця до божевілля - правозахисник

Луценко не задоволений кількістю покараних корупціонерів

 Новости за день