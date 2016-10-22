У Німеччині провели успішну операції з трансплантації матки

Успішна операція по пересадці матки в клініці Тюбінгену відкрила шлях до подолання жіночого безпліддя у всьому світі. Довготривала операція в Німеччині пройшла без ніяких ускладнень. Про це сьогодні, 22-го жовтня, одночасно повідомляють декілька німецьких видань, передає replyua.net.
На операційному столі знаходилася молода 23-х річна пацієнтка, яка з самого народження страждала на рідкісну хворобу, яка притупляла розвиток її статевих органів, і як наслідок жінка була безплідною. Ім’я донора, жінки, яка пожертвувала своїм органом, не розповсюджується. До проведення цієї операції німецькі спеціалісти готували на протязі кількох років.
До проведення операції долучилися спеціалісти з команди швецького професора Матса Бреннстрема, визнаного спеціаліста та розробника в області хірургії. Саме він провів у 2014 році операцію по трансплантації матки безплідній від народження жінці, яка змогла потім народити. Тоді жінка отримала матку від 61-го річного донора. Цікавий факт, що першу спробу пересадити матку здійснили також у Німеччині в далекому 31-му році минулого століття. Тоді в якості пацієнта була громадянка Данії, яка від народження була чоловіком… через деякий час після операції пацієнтка померла через те, що тіло не прийняло новий орган.
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