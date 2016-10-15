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Эксперты: прием витаминов может привести к летальному исходу

Эксперты: прием витаминов может привести к летальному исходу
Ученые Колорадского университета в Соединенных Штатах пришли к выводу, что прием некоторых витаминов несет большую опасность не только для здоровья, но и для жизни человека.

По информации replyua.net, исследование в Колорадском университете продолжалось на протяжении десяти лет, и специалисты наблюдали за самочувствием добровольцев, которые были любителями «синтетических» витаминов. Один раз в квартал все участники проходили полное медицинское обследование в больницах, а результаты этих осмотров изучали исследователи. Оказалось, что длительный прием различных витаминов увеличивает риск развития сердечно-сосудистых недугов, онкологических заболеваний, а также вызывает серьезные проблемы с мозговой деятельностью, в частности, ухудшает память.

По словам ученых, прием витаминов сам по себе не несет никакой угрозы, однако при большом количестве различных добавок и витаминов опасность развития некоторых болезней повышается в несколько раз. К примеру, ежедневное употребление витамина А в течение длительного времени на 20 процентов увеличивает риск возникновения рака легких, а чрезмерное количество аскорбиновой кислоты на 34 процента увеличивает риск развития заболеваний сердца и сосудов.

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