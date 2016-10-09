Эксперты назвали продукты, убивающие раковые клетки

Последние исследования международной группы ученых показали, что некоторые продукты питания способны убивать раковые клетки. Как передает replyua.net со ссылкой на Ортодокс, существует несколько продуктов, блокирующих рост раковых клеток и препятствующих развитию онкологических заболеваний.
Речь идет о красном вине, томатах, малине, чернике, темном шоколаде, кофе, куркуме и зеленом чае. Специалисты советуют употреблять эти продукты ежедневно – они защищают организм не только от развития рака, но и укрепляют иммунную систему, улучшают общее самочувствие и способствуют выработке энергии. Зеленый чай и кофе активно борются с раковыми клетками, а зеленый чай еще и омолаживает организм. Куркума улучшает обменные процессы и также способствует похудению. В чернике и малине очень много полезных витаминов и микроэлементов, а темный шоколад является панацеей от плохого настроения, улучшает сердечную деятельность и борется со злокачественными опухолями.
Томаты ученые назвали лучшим продуктом для борьбы с раком – согласно результатам многих исследований, регулярное употребление свежих помидоров снижает риск развития многих форм рака на 25-50 процентов. Также для организма полезно и красное вино, но в небольших количествах. Оно расширяет сосуды, нормализует давление и является мощным антиоксидантом.
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