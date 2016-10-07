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Вирусолог: эпидемию гриппа нужно ждать под Новый год

Вирусолог: эпидемию гриппа нужно ждать под Новый год
Первые и массовые случаи заболевания гриппом в Украине будут зафиксированы в первых числах декабря, а эпидемию можно ожидать аккурат перед новогодними каникулами.

По информации replyua.net со ссылкой на 112 Украина, сегодня об этом во время конференции заявила Алла Мироненко, заведующая отделом вирусных инфекций Института инфекционных заболеваний и эпидемиологии имени Громашевского. По словам вирусолога, вирус гриппа может преподнести сюрприз украинцам за несколько дней до празднования Нового года, однако в страну он придет в начале декабря, и именно в эти дни прогнозируются первые вспышки заболевания. Мироненко отметила, что до эпидемиологического порога вирус дойдет после 15 января, также не исключено, что пик эпидемии придется только на первые числа февраля.

Ранее Мироненко уже рассказывала, что в этом году в Украину придет вирус «Гонконг», к которому у украинцев еще не выработался иммунитет, поэтому люди, находящиеся в группе риска (дети и старики) обязательно должны пройти вакцинацию. Прививку нужно делать не позднее, чем за три недели до прихода вируса в страну. В прошлом сезоне из-за осложнений, вызванных гриппом, в Украине скончались 370 человек.

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