Скоро в продаже появятся таблетки против суицида

Специалисты из Соединенных Штатов проводят эксперименты, а также тестирование препарата, который поможет человеку прогнать мысли о суициде, передает replyua.net.
Как заявили американские исследователи, они выявили особый фермент в организме, отвечающий за мысли о самоубийстве и подающий сигналы в головной мозг, и, чтобы изгнать такие мысли, нужно блокировать активность фермента. По словам ученых, специальный препарат для подавления активности фермента поможет не только избавиться от нехороших мыслей, но и улучшить эмоциональное состояние человека. Однако, отметили специалисты, если удастся создать «волшебную» таблетку, ее нельзя будет приобрести без рекомендаций лечащего врача. Американцы всерьез заинтересовались этой разработкой и уверяют, что при желании работу фермента можно выключить, благодаря чему каждый человек сможет избавиться от дурных мыслей.
Также специалисты подчеркнули, что количество суицидов в мире с каждым годом увеличивается, как и число людей с неуравновешенной психикой, и создание препарата позволит спасти сотни тысяч жизней по всему миру.
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