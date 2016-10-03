Медики предупреждают: в Украину идет новый штамм гриппа

Эпидемия гриппа в Украине начнется только в декабре, и в страну придет вирус, против которого у украинцев иммунитет не выработался. Как сообщает replyua.net, об этом в эфире радио Голос Столицы заявила Алла Мироненко, глава отдела вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний имени Громашевского.
По словам специалиста, в Украину идет вирус А/Гонконг, и к этому штамму у населения нет иммунитета, и людям из группы риска нужно позаботиться о своем здоровье, сделав прививки. Мироненко отметила, что в группу риска входят граждане старше 65 лет, а также школьники и совсем маленькие дети. Именно эта группа нуждается в вакцинации, и ее нужно проводить не позднее, чем за три недели до предполагаемой даты начала эпидемии. Мироненко отметила, что, чтобы избежать тяжелых последствий в стране, необходимо привить около 70 процентов украинцев.
Вирус А/Гонконг, по ее словам, выделили только два года назад, и при неправильном лечении или его отсутствии этот грипп вызывает самые тяжелые последствия – бронхит, пневмонию, обострение сердечно-сосудистых заболеваний и бронхиальной астмы, а также другие болезни.
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