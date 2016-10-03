Ученые: женский алкоголизм никак не влияет на зачатие

Датские исследователи провели несколько масштабных экспериментов, чтобы доказать, что спиртные напитки отрицательно влияют на женское здоровье и снижают шансы забеременеть.
По информации replyua.net, в ходе эксперимента ученым из Дании так и не удалось установить, что алкоголь пагубно влияет на репродуктивную систему у женщин. Эксперимент продлился десять лет, и в нем участвовали тысячи женщин разного возраста, однако исследователи отмечают – количество употребляемых спиртных напитков никак не связано с процессом зачатия. По их словам, для эксперимента были приглашены тысяч женщины 18-40 лет, и все они хотели родить ребенка. При этом ученые учитывали не только количество употребляемого алкоголя, но и физические данные женщин, частоту половых актов, стрессы, наличие хронических заболеваний.
Оказалось, что женщины, часто употребляющие алкоголь, могут забеременеть также легко, как и дамы, ведущие здоровый образ жизни. 69 процентов женщин, которые выпивали не меньше 14 спиртных напитков в неделю, смогли забеременеть и родить, и этот показатель был точно таким же, как и у участниц эксперимента, которые никогда не употребляли алкоголь.
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