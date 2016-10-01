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Росіянам пояснили, до яких наслідків призведе заборона абортів

Росіянам пояснили, до яких наслідків призведе заборона абортів
Заступник російського міністра охорони здоров’я Тетяна Яковлева пояснила до яких наслідків може призвести вилучення абортів із системи обов’язкового медичного страхування, - про це інформує replyua.net з посиланням на портал Лента.ру.

За словами чиновниці, заборона абортів або виведення їх із системи обов’язкового медичного страхування (тобто, їх проведення для громадян стане платним) призведе тільки до одного можливого наслідку – збільшення кількості бідного населення. На думку Яковлевої, аборти все-одно будуть проводити, але за гроші або нелегально. Це зробить вразливі верстви населення ще біднішими, а якісну медичну допомогу для них практично недоступною. Крім того, у російському Міністерстві охорони здоров’я прогнозують зростання жіночої смертності у зв’язку з численним проведенням кримінальних абортів.

Нагадаємо, нещодавно очільник Російської православної церкви Патріарх Кирило у черговий раз виступив з ініціативою заборони абортів, репродуктивних технологій та сурогатного материнства. Відповідне звернення, підписане ним та членами кількох російських громадських рухів, було оприлюднене на офіційному порталі Московського патріархату.

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