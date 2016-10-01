Росіянам пояснили, до яких наслідків призведе заборона абортів

Заступник російського міністра охорони здоров’я Тетяна Яковлева пояснила до яких наслідків може призвести вилучення абортів із системи обов’язкового медичного страхування, - про це інформує replyua.net з посиланням на портал Лента.ру.
За словами чиновниці, заборона абортів або виведення їх із системи обов’язкового медичного страхування (тобто, їх проведення для громадян стане платним) призведе тільки до одного можливого наслідку – збільшення кількості бідного населення. На думку Яковлевої, аборти все-одно будуть проводити, але за гроші або нелегально. Це зробить вразливі верстви населення ще біднішими, а якісну медичну допомогу для них практично недоступною. Крім того, у російському Міністерстві охорони здоров’я прогнозують зростання жіночої смертності у зв’язку з численним проведенням кримінальних абортів.
Нагадаємо, нещодавно очільник Російської православної церкви Патріарх Кирило у черговий раз виступив з ініціативою заборони абортів, репродуктивних технологій та сурогатного материнства. Відповідне звернення, підписане ним та членами кількох російських громадських рухів, було оприлюднене на офіційному порталі Московського патріархату.
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