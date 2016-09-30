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Ученые заявили о пользе прыщей в подростковом возрасте

Ученые заявили о пользе прыщей в подростковом возрасте
Группа специалистов из Королевского колледжа в Лондоне провела масштабный эксперимент и установила, что подростки, которые страдают от такой проблемы, как акне, могут не волноваться за свою молодость – как правило, эти молодые люди дольше других выглядят моложе своих лет в зрелом возрасте.

По информации replyua.net, ученые обнаружили, что у подростков с ярко выраженной формой акне самые длинные теломеры – хромосомы, которые отвечают за деление клеток. Благодаря этому «феномену» клетки у таких людей разрушаются намного медленнее, что и позволяет им выглядеть моложе своих сверстников. По словам дерматолога Симона Риберо, одного из авторов исследования, прыщи в подростковом возрасте – это не проблема, а способ защиты организма от преждевременного старения, и подростки с ярко выраженной формой акне не должны стесняться своих прыщей, поскольку акне в любом случае пройдет, однако принесет большую пользу организму.

Как правило, у людей, страдающих акне в подростковом возрасте, кожа стареет очень медленно, и первые морщины появляются позднее, чем у сверстников, которые в подростковом возрасте могли похвастаться идеально чистой и гладкой кожей.

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29 сен 2016
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Как передает replyua.net, в Голландии обнародован промежуточный отчет о ходе расследования дела по сбитому над Донецком «Боинге». Представитель российской компании «Алмаз-Антей» поспешил сделать


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