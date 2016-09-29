валюта
СпецтемаПавло Правий: Зачистка в «ЛНР» – спроба відрубати кінці, які ведуть до Юлії Тимошенко

Установлена главная причина ожирения, - генетики

Установлена главная причина ожирения, - генетики
Группа генетиков из разных стран изучила около сорока исследований и экспериментов, в которых участвовали 150 тысяч человек. Как информирует replyua.net, ученые нашли связь между сердечно-сосудистыми заболеваниями в пожилом возрасте, сахарным диабетом второго типа и избыточной массой тела при рождении.

В журнале Nature генетики опубликовали результаты своей научной работы и отметили, что примерно 60 областей ДНК каждого человека связаны с заболеваниями сердца и сосудов, а также с сахарным диабетом второго типа. По словам исследователей, чаще всего ожирением страдают те взрослые люди, которые уже появились на свет с избыточной массой тела, однако риск развития ожирения также повышается в том случае, если человек страдает диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями, и ожирение в большинстве случаев не связано с перееданием, однако речь идет лишь о тяжелых формах ожирения.

Генетики отметили, что займутся изучением связи между избыточной массой тела человека при рождении и дальнейшим увеличением риска развития болезней сердца и сосудов. Также в планах ученых исследование о влиянии лишнего веса на развитие диабета второго типа.

Горячая тема: Пономарь розповів як Захід покарає Путіна
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
28 сен 2016
9532

Казанський: В обговоренні вини Росії в гибелі Боїнгу всі випустили найважливішу деталь для України

У сьогоднішнього вердикті по Боїнгу є ще одна важлива сторона. Це по суті міжнародне визнання факту російської військової агресії проти України. І це є може стати переломним моментом у війні з

28 сен 2016
6716

Манн: Более 400 исков, поданных против Украины, будут отозваны и перевалятся на Россию

Израильский эксперт Соломон Манн считает, что, благодаря вердикту Комиссии по сбитому Боингу более 400 исков уже поданных в разных странах мира против Украины, скорее всего не будут приняты к


Свежие новости

Эксперт: где лучше работать – в Украине или за границей?

Казанский: В Украине должен появиться виртуальный музей российской лжи и пропаганды

Система е-декларування помилково видавала неправильне громадянство - НАЗК

Пятигорец: Вове опять не пожмут руку

Країна пияцтва і хаосу: в Росії зменшать ціну на горілку і підвищать на продукти харчування

Керівника залізничної станції у Чернівцях затримали за хабар

Установлена главная причина ожирения, - генетики

Реальних доказів щодо МН17 ми не бачили - Пєсков

Яременко: вердикт по сбитому Боингу не изменит политику Кремля

Новини з зони АТО за минулу добу (28.09.16)

Тарас Березовец: При путинском режиме Россия не выдаст виновников сбитого «Боинга»

Украинские предприятия наращивают производство сахара

ВРУ звільнила ряд суддів. "Опоблок" протестує

После анонсирования развода Джоли прячется от журналистов и не выходит на связь

Російські експерти вважають взаємні звинувачення Росії і США нормальним процесом дипломатії під час Холодної війни

Промышленность Украины выходит из кризиса

Ми маємо пам'ятати до чого призводить антисемітизм - Порошенко

Портников: Путин и та самая красная линия

Акція протесту проти заборони Меджлісу в Києві

Пожар в школе Печерского района Киева

 Новости за день