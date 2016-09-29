Установлена главная причина ожирения, - генетики

Группа генетиков из разных стран изучила около сорока исследований и экспериментов, в которых участвовали 150 тысяч человек. Как информирует replyua.net, ученые нашли связь между сердечно-сосудистыми заболеваниями в пожилом возрасте, сахарным диабетом второго типа и избыточной массой тела при рождении.
В журнале Nature генетики опубликовали результаты своей научной работы и отметили, что примерно 60 областей ДНК каждого человека связаны с заболеваниями сердца и сосудов, а также с сахарным диабетом второго типа. По словам исследователей, чаще всего ожирением страдают те взрослые люди, которые уже появились на свет с избыточной массой тела, однако риск развития ожирения также повышается в том случае, если человек страдает диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями, и ожирение в большинстве случаев не связано с перееданием, однако речь идет лишь о тяжелых формах ожирения.
Генетики отметили, что займутся изучением связи между избыточной массой тела человека при рождении и дальнейшим увеличением риска развития болезней сердца и сосудов. Также в планах ученых исследование о влиянии лишнего веса на развитие диабета второго типа.
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