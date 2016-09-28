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Комаровский: 10 фактов, которые нужно знать об ОРВИ

Комаровский: 10 фактов, которые нужно знать об ОРВИ
Доктор Комаровский на своей странице в facebook сообщает о том, что острые респираторные заболевания могут вызывать более чем двести различных вирусов. В осенний и весенний период, когда происходит смена температурного режима, а также при значительных физических и эмоциональных нагрузках, восприимчивость организма к вирусам намного больше – об этом передает replyua.net.

Также Комаровский подчеркивает, что антибиотики не стоит принимать при вирусных заболеваниях, поскольку на вирусы они не действуют. Доктор сообщает: «Инфекции такого рода проходят сами собой и не требуют дополнительного лечения, однако это возможно лишь при наличии должного ухода. Человеческий организм может сам создать механизм защиты от ОРВИ и восстановиться в течение 1-2 недель, однако для этого необходимо соблюдать постельный режим, долго и спокойно спать и пить много жидкости. Лучше, если это будут фруктовые соки или моры. Также помочь выздоровлению могут ингаляции с эфирными маслами пихты, эвкалипта и сосны».

Комаровский отмечает, что больной заразен ОРВИ в течение первых 3-4 дней с момента проявления первых симптомов. «Если рядом с вами больной ОРВИ, помните, что не стоит подходить к нему ближе, чем на 3-4 метра – именно в этом радиусе находится вирус, когда больной чихает и кашляет», - заявляет медик. Также доктор рекомендует при ОРВИ пользоваться не платком, а бумажными салфетками, которые следует выбрасывать сразу после использования – тканевый платок накапливает колоссальное количество микробов всего за одну минуту. Комаровский подчеркивает: «При таком заболевании не следует слишком часто сморкаться – это создает дополнительный риск попадание инфекции в полости носа и ушей». Доктор отмечает, что самое важное, что нужно исключить при ОРВИ для скорейшего выздоровления – это стрессы, поэтому больному стоит воздержаться от работы и других нагрузок. «Хотя это не доказанный научно факт, но куриный бульон может помогать лечить ОРВИ. Это связано с тем, что в нем содержится цистеин, помогающий разжижать слизь», - пишет Комаровский.

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