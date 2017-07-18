Що кажуть критики про новий сезон культового серіалу?

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Як нагадує replyua.net, серіал «Гра престолів», який базується на циклі романів Джорджа Мартіна «Пісня криги і полум’я», вже давно набув статусу культового. Сьогодні вранці світ побачила перша серія нового (сьомого) сезону. Що про неї кажуть кінокритики, розповідає новинне агентство ВВС.Так, перша серія сьомого сезону отримала назву «Драконячий камінь». Американські глядачі змогли її побачити пізнім вечором неділі (відповідно, ранок понеділка за київським часом). Журналіст видання Independent написав, що серіал «навіть більш приголомшує, ніж зазвичай». Оглядач Evening Standard прогнозує, що у сезоні варто чекати війну епічних масштабів – принаймні, до цього йдеться у першій серії. Видання Digital Spy, тим не менш, серія не надто вразила – за їх словами, можна було чекати більшого.Варто зауважити, що у серіалі з’явились нові персонажі. Зокрема, роль отримав Джим Бродбенд, добре відомий вітчизняному глядачу за серією фільмів про Гаррі Поттера та за трилогією «Щоденник Бріджит Джонс». Крім того, у фільмі можна буде побачити і популярного співака Еда Ширана. Якщо грою Бродбенда всі оглядачі захоплювались, то Ширан, на їх думку, виглядав не надто органічно. Нагадаємо, це перший із сезонів, який виходить в ефір до публікації відповідного роману, на якому він базується. Планується, що сьомий сезон стане передостаннім.