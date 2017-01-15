Заключительный эпизод сериала "Шерлок" появился в сети за сутки до показа

На официальной странице сериала «Шерлок» в Twitter появилась информация, что третью серию четвертого сезона сериала незаконно загрузили в сеть еще до премьеры в эфире телеканала ВВС в Великобритании. Появившаяся в сети серия имеет русский дублированный перевод, - передает replyua.net.
Создатели сериала обратились к мировому сообществу с просьбой не скачивать и не распространять третью серию нового сезона британского сериала о Шерлоке Холмсе. Она появилась в Интернете за сутки до официальной премьеры на телевидении в Великобритании. Фильм в хорошем качестве и с русским дублированным переводом быстро распространяется в сети, однако создатели просят этого не делать. По версии многих, серия могла стать финальной, однако создатели «Шерлока» это отрицают.
Создатели признают, что серия оказалась в Интернете до премьеры из-за кражи – кто-то незаконно завладел этой серией, выложив ее весь. Они заявили, что им до последнего удавалось избегать таких случаев, однако в этот раз воры оказались очень проворными. Серия появилась в Интернете 14 января утром, хотя в России ее премьера должна была состояться лишь 16 января. В Великобритании серия вышла в эфир 15 января в девять вечера по местному времени.