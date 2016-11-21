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Достижение украинского кино: фильм «Моя бабушка Фанни Каплан» завоевал награду в Лондоне

Достижение украинского кино: фильм «Моя бабушка Фанни Каплан» завоевал награду в Лондоне
Любители украинского кинематографа получили еще один повод для гордости. Как сообщает replyua.net, владельцем приза «Лучший фильм» London Crystal Palace International Film Festival стала лента под названием «Моя бабушка Фанни Каплан». Соответствующую информацию разместили на странице фильма на Фейсбук.

Режиссером киноленты стала Алена Демьяненко, ее выход в прокат запланирован уже на 8 декабря текущего года. В Украине ленту впервые смогли увидеть летом в рамках Одесского международного кинофестиваля. Уже осенью показ фильма состоялся на Международном кинофестивале в немецком городе Котбус как часть программы Spektrum - тенденции будущего. Кроме того, успех ожидал киноленту на «Днях украинского кино» в ливанском Бейруте и в столицы Венгрии Будапеште.

Фильм «Моя бабушка Фанни Каплан» был произведен кинокомпанией «Гагарин Медиа». Сценарий ленты написал Дмитрий Томашпольский, он же и стал ее продюсером. Главной темой новой работы стала полная трагическими событиями история любви Фанни Каплан, которая разворачивается одновременно с событиями революции в начале двадцатого века.


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