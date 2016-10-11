Фильм о Чернобыльской трагедии номинирован на "Оскар"

Португальское издания «Diario de Noticias» сообщает, что в этом году на премию «Оскар» в номинации лучший фильм на иностранном языке Люксенбургом был выдвинут фильм о Чернобыльской трагедии – об этом сообщает replyua.net.
Как известно, в этом году исполнилось 30 лет с момента ужасной катастрофы. Картина «La Supplication» была создана Полем Крачтеном по материалам книги «Чернобыльская молитва», написанной Светланой Алексиевич. Эта книга была высоко оценена в Стокгольме и ее автор стала лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2015 году. Также фильм «La Supplication» сейчас является участником кинематографического конкурса экологических проблем, проходящего в Португалии.
Фильм демонстрирует события, произошедшие тридцать лет назад в Чернобыле, а также то, что происходило в этом месте в течение всех последующих лет. Он показывает зону отчуждения и живущих там людей, несмотря на запрет. Также в картине собраны свидетельства тех, кто был причастен к трагедии на Чернобыльской АЭС, пережил ее, и продолжает переживать ее страшные последствия. Кинокритики уже признали, что во многом стиль картины и ее карды перекликаются с творчеством Андрея Тарковского.
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