На пятьдесят оттенков темнее

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Скромная, молодая студентка филологического факультета Анастэйша Стил, которая живёт вместе со своей подругой Кэтрин, по стечению обстоятельств познакомилась со знаменитым миллиардером холостяком, Кристианом Греем. В самом начале ей показалось это знакомство случайным, про которое она забудет через пару дней. Однако знакомство с мистером Греем кардинальным образом изменило её жизнь. Чем больше она находилась с ним наедине, тем больше она узнавала о его внутреннем мире, обо всех странностях и сексуальных увлечениях мистера Грея.Она знала и понимала, что рядом с ним будет нелегко. Со временем она привязалась и полюбила его, несмотря на все его недостатки и странные увлечения. А для него она стала предметом одержимости. Анастэйша изменила его. За время проведённое с ней Кристиан понял, что только её хочет видеть рядом с собой, и засыпать и просыпаться с ней рядом в одной в кровати. Но Кристиану Грею нелегко вести внутреннюю борьбу с самим собой и изменить себя и только Анастейша может помочь своему любимому избавиться от психологических проблем, только от неё он ждёт поддержки и понимания в этом нелёгком деле, которые она и даёт Кристиану. Но появляется бывшая спутница мистера Грея - Лейла, которая, потеряв мужа хочет вернуть Кристиана к себе обратно, даже и после того, как узнала, что у него есть возлюбленная Анастэйша. Лейла много раз пыталась связаться с Анастэйшей и даже хотела убить её, только ради того, чтобы вернуться к Кристиану.Однако несмотря на все трудные ситуации, которые происходили в их жизни, ради любви, они все же попробовали начать их отношения с самого начала, с чистого листа, обсудив некоторые правила их совместных отношений. Кристиан пошёл на нелёгкий для себе шаг и сделал предложение своей возлюбленной Анастейше. Однако она сразу ему не ответила взаимностью. Но через некоторое время, когда Кристиан чуть не погиб, она поняла, что без него она не сможет жить. На день рождение Кристиана Анастэйша подарила ему коробку, в которой лежал подарок, в виде брелка, на котором было написано «Да». Хотя она и согласилась на брак с Кристианом, для Анастэйши очень тяжело будет находиться в отношениях с таким влиятельным, симпатичным холостяком, как мистер Грей, и не иметь претенденток на это завидное место.Это всё можете вы увидеть в следующей части фильма снятого по одноимённому роману Э.Л.Джеймс «На пятьдесят оттенков темнее», который вы сможете увидеть в кино в начале февраля 2017 года.