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Звонки

Звонки
Со 2 февраля в прокат выходит фильм Хавьера Гутьерреса "Звонки". Сиквел рассказывает о зловещей девочке Самаре из колодца, видео с которой является по-настоящему "вирусным". Через семь дней, после просмотра этой записи, каждый человек умирает.

По сюжету, молодой человек, любитель всего зловещего и мрачного решил исследовать субкультуру, связанную с кассетой, где и было записан тот самый ролик. Но его девушка почувствовала, что другу грозит опасность и решила посмотреть видео сама, поставив свою жизнь под угрозу. Её ожидают ужасные испытания и открытия, которые будут испытывать её на протяжении недели. Но самое неожиданное будет то, что зрителю предстоит увидеть фильм в фильме, что придает еще больше мистичности и страха всей этой обстановке. Что её будет ожидать в итоге? Ответ на этот вопрос зритель сможет узнать уже только во время просмотра.

История же всей диалогии начинается в предыдущих частях, когда Рейчел с сыном Эйданом переезжают в маленький городок и начинают снова жить своей жизнью. Спустя время в поселении происходит убийство и на месте преступления находят неподписанную кассету. Рейчел пытается от нее избавиться всевозможными способами, но злые духи продолжают преследовать её семью. Тогда она обращается к своему коллеге по работу - Максу, и просит его дать им жилье. Но внезапно с Эйданом случилось несчастье и его кладут в больницу, где его сознанием и телом полностью завладевает Самара, так как мальчик был без сознания в коме. Он сбегает из больницы и убивает сожителя, потому что тот хотел запечатлить странное поведение подростка на камеру.

В поисках спасения себя и сына Рейчел отправляется в прежний дом и находит в подвале детские вещи Самары, когда она еще была в приюте. После этого она находит её мать, которая предпринимала попытку убить её еще в детстве. Та говорит ей, что она должна вовремя понять и услышать сына, когда он скажет убить себя. По возвращению домой Рейчел понимает, что Эйдан находится во власти Самары. В отчаянии, она приготовила ему бутерброды со снотворным и утопила в ванной, мальчик остается жив, а Самара уходит из его тела и сознания. Однако теперь она завладела уже Рейчел и отправляет её в колодец в параллельном мире. Но все разворачивается так, что она смогла выбраться оттуда и запихнуть в этот колодец уже Самару, после чего вернуться в прежний мир к своему сыну...


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