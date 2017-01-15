«Обитель зла: Последняя глава» скоро в кино

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Несложно догадаться, с какого момента начинается фильм. Конечно, это те события, которые завершили предыдущую, а именно, пятую, часть. Итак, конец истории мира приближается все больше и больше. В Вашингтоне Вескер поступил по отношению к Элис как настоящий предатель, что повлекло за собой потерю сверхъестественных сил. Однако, несмотря на явную уязвимость, она не перестала бороться за выживание человечества. Кто еще поможет ему спастись, как не она? Элис – последняя и единственная надежда на всеобщую победу. И пусть на грани своей гибели, девушка не сдается и упорно добивается цели, она отказывается верить в то, что чудом оставшиеся в живых люди доживают свои последние дни и скоро попросту исчезнут с лица этой планеты.Итак, Элис должна возвратиться в лабораторию города Раккун Сити, именно тут всё и началось. В лаборатории находится антидот, который необходимо достать. Здесь корпорация «Амбрелла» собирается атаковать людей, которым удалось спастись, чтобы уничтожить и их. Финальная атака обещает быть кровавой и мощной.Элис вынуждена объединиться со своими союзниками, чтобы противостоять вражеским силам, и спасти людей, уцелевших в апокалипсисе. Это не только ее друзья, но также и те, на кого она никак не рассчитывала, то есть, самые настоящие недруги. В итоге собирается отличная команда для борьбы с уродливыми мутантами и злостными мертвецами, последний бой с зомби обещает быть нелегким.Интересно, что Мила Йовович, отлично справившаяся со своей ролью, отправилась на съемки едва ли не сразу после рождения второго ребенка. К счастью, это никак не повлияло на ее харизму и талант, и звезда справилась со своей задачей, как всегда на отлично. Физическую форму актрисе тоже на удивление удалось сохранить в идеальном виде. Вначале планировалось начать снимать фильм осенью 2013 года, но беременность Йовович вынудила перенести съемки, к слову, это единственная актриса, которую можно увидеть в каждой из вышедших частей.В целом фильм удалось отснять меньше, чем за 3 месяца. Для телезвезды Роллы эта картина стала настоящим дебютом. Меган Чарпентье заменила дочь Миллы Йовович, которая также впервые поучаствовала в съемках.«Обитель зла: Последняя глава» просто поражает множеством спецэффектов, все актеры на высоте, в этом нет никаких сомнений. И, несмотря на очевидные трудности, каждый замечательно сыграл свою роль. Посмотрев этот фильм, Вы сможете получить массу незабываемых впечатлений и насладиться чудесными пейзажами.