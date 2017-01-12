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Райан Гослинг и Эмма Стоун в новом фильме Ла-Ла Ленд

Райан Гослинг и Эмма Стоун в новом фильме Ла-Ла Ленд
Этот фильм, конечно же, о любви, чувства вспыхивают между талантливым исполнителем джазовой музыки и обслуживающей состоявшихся звезд продавщицей кофе. На первый взгляд, между этими двумя людьми не может быть ничего общего, однако при встрече между ними проскакивает нечто особенное. Что это – нежность, страсть? К сожалению, даже самая светлая любовь не может помочь героям решить все их проблемы…

Девушку Миу талантливо сыграла Эмма Стоун, а музыканта Себастьяна - Райан Гослинг. Эмма грезит о славе и известности, ей хочется стать настоящей звездой. У Себастьяна в мыслях то же самое, он работает в заштатных барах лишь от безысходности ситуации. Но как только эти двое становятся более успешными, их отношения начинают портиться.

Любовные и романтические чувства выходят на первый план, однако реальность оказывается слишком болезненной. Иллюзии крушатся на глазах, и правда жизни спешит напомнить о себе. Тем не менее, двое непутевых мечтателей не наделяются сахарно-воздушной историей, что характерно для множества подобных картин. Это можно рассматривать как некую фишку фильма. Здесь приоткрываются те жизненные реалии, которые действительно актуальны на сегодняшний день в любовной сфере. В фильме можно проследить некоторую дуальность, козырем картины выступает неопределенность. Экспозицию можно охарактеризовать как танцевальную, естественную и солнечную. Город Лос-Анджелес даже в зимнее время прекрасен, как никогда. Так называемая конфетная картинка в итоге рассыпается, обнажая бессовестный реализм.

Посмотрев однажды этот фильм, Вы сможете вспомнить, что любовь существует, иногда мы, к сожалению, об этом забываем.


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