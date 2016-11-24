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Форбс назвал самые провальные фильмы 2016 года

Форбс назвал самые провальные фильмы 2016 года
Издание Форбс составило рейтинг самых провальных картин уходящего года, информирует replyua.net. По словам сотрудников журнала, в списке оказались только те картины, которые демонстрировались, как минимум, в двух тысячах кинотеатров и вышли в прокат не позднее осени текущего года.

Самой худшей картиной этого года эксперты назвали «Макс Стил» Стюарта Хендлера. Фильм обошелся создателям в одиннадцать миллионов долларов, однако в прокате собрал только 4,4 миллиона. На втором месте рейтинга работа с Мэттью Макконахи в главной роли – «Свободный штат Джонса». На создание фильма было потрачено не меньше 50 миллионов, но сборы в прокате едва достигли 23 миллионов. Тройку антилидеров, по версии Форбс, замыкает фильм «Поп-звезда: не переставай, не останавливайся!». Сборы в прокате составили чуть больше девяти миллионов, а на съемки картины было потрачено около 20 миллионов.

Также в первой десятке провальных картин очутились «Рэтчет и Кланк», «Гордость и предупреждение и зомби», «Зачинщики», «Сноуден», «Братья из Гримсби», «Репортерша» и «Шпионы по соседству».
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