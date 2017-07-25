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На концерт Киркорова в Сочи съедутся все украинские и российские знаменитости

На концерт Киркорова в Сочи съедутся все украинские и российские знаменитости
Филипп Киркоров, один из самых популярных певцов России, даст грандиозный концерт в Сочи 12 сентября, на который съедутся не только российские, но и украинские знаменитости.

Как передает replyua.net, новость о предстоящем концерте появилась на странице конкурса «Новая волна» в Инстаграме. В сообщении говорится о том, что выступления будут приурочены к юбилею исполнителя, который он отметил еще в апреле этого года. Напомним, что Киркорову исполнилось 50 лет. Впрочем, не только юбиляр появится на сцене в Сочи. Его композиции будут также исполнять и украинские артисты – Вера Брежнева, Светлана Лобода и Ани Лорак. Также в концерте примут участие почти все самые известные российские артисты.

Ожидается выступление Алсу, Жасмин, Маши Распутиной, Александра Панайотоова, Зары, Игоря Николаева, Тимати, Григория Лепса, Ирины Аллегровой, Кристины Орбакайте, Николая Баскова, Валерия Леонтьева и многих других звезд. Напомним, что, к примеру, Ани Лорак, уже давно не живет в Украине – она гастролирует в России, работает и на российском телевидении, участвуя в различных проектах.
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