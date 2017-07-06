Відомо, скільки українських роботодавців готові замінити працівників на роботів

В Україні було проведено дослідження, в рамках якого в українських роботодавців запитали, чи готові вони замінити своїх співробітників на роботів, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Сергій Марченко, який обіймає посаду директора сайту, що спеціалізується на пошуку роботи, розповів, що нині з’являється все більше футуристичних прогнозів про те, що згодом через 20-30 років в розвинутих країнах на 50 % робочих місць замість живих людей працюватимуть роботи. Саме тому спеціалісти поцікавилися, що думають з цього приводу українські підприємці і чи готові вони замінити працівників на роботів, за умови однакової вартості й продуктивності праці, що перших, що других. Результати показали, що 53 % роботодавців наддадуть перевагу в такій ситуації людині, а 28 % учасників опитування оберуть робота.
Крім того, на тлі відповідних прогнозів щодо розвитку технологій, спостерігаються також зміни в розвитку освітніх тенденцій. Зокрема, нині студенти все частіше орієнтуються на ті спеціальності, що націлені на створення та запровадження технологій у сфері бізнесу, сільського господарства та медицини.