валюта
СпецтемаЭксперт: турбины Siemens в Севастополе – это час истины для Украины

Відомо, скільки українських роботодавців готові замінити працівників на роботів

Відомо, скільки українських роботодавців готові замінити працівників на роботів
В Україні було проведено дослідження, в рамках якого в українських роботодавців запитали, чи готові вони замінити своїх співробітників на роботів, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Сергій Марченко, який обіймає посаду директора сайту, що спеціалізується на пошуку роботи, розповів, що нині з’являється все більше футуристичних прогнозів про те, що згодом через 20-30 років в розвинутих країнах на 50 % робочих місць замість живих людей працюватимуть роботи. Саме тому спеціалісти поцікавилися, що думають з цього приводу українські підприємці і чи готові вони замінити працівників на роботів, за умови однакової вартості й продуктивності праці, що перших, що других. Результати показали, що 53 % роботодавців наддадуть перевагу в такій ситуації людині, а 28 % учасників опитування оберуть робота.

Крім того, на тлі відповідних прогнозів щодо розвитку технологій, спостерігаються також зміни в розвитку освітніх тенденцій. Зокрема, нині студенти все частіше орієнтуються на ті спеціальності, що націлені на створення та запровадження технологій у сфері бізнесу, сільського господарства та медицини.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Эксперт: турбины Siemens в Севастополе – это час истины для Украины

Срочно: В сети показали, как выглядела Ялта до и после аннексии
Важное за сутки
06 июл 2017
13899

В США назвали единственное условие дальнейшей поддержки Украины

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки утверждает, что Вашингтон будет в дальнейшем поддерживать Украину, если власти этой страны будут далее бороться с коррупцией. Как передает

Последние новости

Відомо, скільки українських роботодавців готові замінити працівників на роботів

Романенко: короткі висновки про візит Трампа до Польщі

Відомо, коли в Києві буде діяти електронний квиток

Експерт про трибунал по МН-17: хотіли як гірше, а виявилось ще гірше

Політолог: виступ Трампа в Польщі – доказ того, що Росія вже програла

Експерт: тепер точно зрозуміло що Путіну - кінець

Трамп залишився без готелю в Гамбурзі – ЗМІ

Муждабаєв: оце справжня зрада, без лапок

У Солом’янському райсуді відмовились змінити запобіжний захід для Насірова

Не «Сіменсом» єдиним: французька компанія вирішила співпрацювати з РФ у військовій сфері

Угоди з Росією стануть для Трампа політичним самогубством – політолог

Політолог: Крим остаточно наостогид російському «креативному класу»

У Держспецзв'язку попереджають про нову загрозу хакерської атаки

Рабинович: Путін догрався

Аренда квартиры в другом городе: важные советы

Богуцкая: российских ФСБшников практически с почестями отправили домой, в «Российский Крым»

У ГПУ допускають ймовірність повторного подання на Мосійчука

Блогер: туди, де США мають енергетичні інтереси, РФ краще не потикатись

Україна рухається в правильному напрямку – Лондон

Американские СМИ «потролллили» Трампа перед встречей с Путиным

 Новости за день