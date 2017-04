В Розетке рассказали о новом Samsung Galaxy S8 Plus

В интернет-магазине Розетка рассказали о новых моделях Samsung — Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus. Предзаказ на фаблет, вышедший 29 марта, уже можно оформить на сайте крупнейшего онлайн-гипермаркета Украины. Samsung Galaxy S8 Plus — более крупная версия «восьмерки» с экраном 6,2″. Кроме дисплея и емкости батареи новинки полностью идентичны по ТТХ. При этом разница в стоимости составляет около 100$.Новинки производят впечатление. Элегантные обтекаемые корпуса из стекла и металла притягивают взгляд. Радует защита от пыли и воды по стандарту IP68.Основная инновация — внедрение энергоэффективных чипсетов, выполненных по техпроцессу 10 нм. Для некоторых стран модели будут поставляться с Qualcomm Snapdragon 835. Украинским покупателям будут доступны версии на базе фирменного процессора Exynos 8895. Мощность аппаратной части позволяет превратить мобильное устройство в настольный ПК. Это возможно благодаря подключению беспроводной док-станции DeX, к которой присоединяется периферия: монитор, клавиатура, мышка.Новая функция — помощник Bixby, который распознает различные способы ввода команд. Пока его возможности ограничены, но производители обещают скорую доработку функциональности и добавление языковых пакетов. Идентификацию обеспечивают сканеры отпечатков пальцев, лица или радужной оболочки глаза.Появление смартфона в Украине планируется 5 мая. Начало предзаказов — 6 апреля. Приобрести модель можно за 29 тысяч гривен, что на 4 тысячи больше стоимости обычной «восьмерки».Старшая модель — выбор для любителей огромных экранов. Разрешение — 2960x1440 пикселей, как и у «восьмерки». Дисплей основан на матрице Super AMOLED. Компания назвала экраны этого поколения «Infinity Display».У экрана фактически отсутствует боковое обрамление. Дисплей защищает закаленное стекло, закругленное по бокам, которое плавно переходит на узкие боковые грани, выполненные из алюминия. Такое же стекло покрывает заднюю панель.Благодаря конструкции гигант получился сравнительно компактным: габариты устройства — 73,4x159,5x8,1 мм. Он лишь немного больше прошлогоднего 5,7-дюймового Galaxy S7 Edge.Samsung отказался от физической кнопки Home. Она стала сенсорной, а комфортности использования способствует отдача при нажатии.Модель получила аккумулятор емкостью 3500 мА*ч. У «восьмерки» — 3000 мА*ч. Батарея выполнена по новой технологии. Это способствует увеличению срока службы. Энергоэффективность платформы Samsung Galaxy S8 Plus позволяет продлить время работы. Согласно тестам модель способна проработать до 24 часов при разговоре. При воспроизведении видео — 18 часов, при работе в сети Wi-Fi — до 15 часов. Новинка заряжается примерно на 20% быстрее предыдущих моделей. А поддержка беспроводной зарядки позволяет при необходимости быстро и просто «подзаправить» аппарат.Тем, кто не хочет ждать, «Розетка» предлагает оформить предзаказ. Если сделать это до 26 апреля, можно принять участие в выгодной акции: вместе с заказанным смартфоном покупатель получит подарок — беспроводное зарядное устройство. Чтобы отыскать эту модель, а также другие устройства бренда, достаточно перейти по ссылке: http://rozetka.com.ua/mobile-phones/c80003/preset=smartfon;producer=samsung/ Полная версия публикации доступна на сайте PRNEWS.io.