Хостинговая компания Мирохост - лидер на рынке Украины

Стабильность и функциональность хостинговых компаний в наше время очень высоко ценится, ведь не все компании Украины могут предложить качественную работу. Именно хостинговая компания Мирохост предлагает Вам качевственную и стабильную работу с вашими файлами, бесперебойный выход в интернет, очень качественную техническую поддержку, удобство и простоту в использовании, частое резервное копирование ваших данных. Все эти функции вместила в себе компания Мирохост, которая обеспечит безопасность ваших данных.
Надежность и безопасность.
Лидером на рынке хостинг-услуг является именно компания Мирохост, так как использовала современное оборудование и новые технологии для надежности и безопасности данных пользователей. 30% всех украинских сайтов используют услуги именно этой компании. Новое и безопасное программное обеспечение используют для стабильной и функциональной работы, эффективное антивирусное оборудование открывает нам новый спектр услуг безопасности и защиты ваших данных. Можете быть спокойны, Ваш бизнес непосредственно в надежных руках, ведь Мирохост осуществляет резервное копирование данных ежедневно, в отдаленных дата-центрах, и сохраняет копии в течении 15 дней. Что способствует не только безопасности вашего сайта, а и избежать нежелательной ошибки, которая может возникнуть у разработчика при создании сайта. Весь возврат данных за несколько минут, Вам только нужно заказать хостинг в Украине далее авторизоваться в контрольной панели и выбрать период за который понадобилось восстановить информацию.
Техническая поддержка
Эта услуга известна всем как нетерпеливая компания людей, не знающая своих обязанностей, но только не в компании Мирохост. Персонал технической поддержки из высококвалификацированного персонала, новое программное обеспечение и оборудования, а это способствует высшему уровню обслуживания наших клиентов. Используя совершенно новую систему мониторинга наши специалисты круглосуточно наблюдают за доступностью спектра все сервисов и услуг которые предоставляются нами. Также компания Мирохост имеет собственный call-centre с профессиональными консультантами которые замечательно знают свою работу. Услуга технической поддержки доступна 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. По любому непонятному техническому нюансу вы можете обратиться по телефону, или отправить вопрос на электронную почту и Вам непосредственно помогут в его решении.
Скорость и удобство в использовании
Применение новейшего комплексного оборудования и обеспечения предоставляет возможность посещения клиентами вашего сайта 24 часа в сутки. Бесперебойное соединение, стабильность и высокая профессиональность персонала предоставляет Вам перечень услуг высшего качества, ведь программное обеспечение оснащено SSD-дисками которые имеют преимущество перед обычными традиционными жесткими дисками НDD, в том что они значительно увеличивают скорость обмена данными и загрузку ваших сайтов быстрее в 7 раз.
Стабильность, функциональность и надежность - это наше будущее, это - Мирохост.