валюта
СпецтемаГлаварь «ДНР» Александр Захарченко стал посмешищем в России

Хостинговая компания Мирохост - лидер на рынке Украины

Хостинговая компания Мирохост - лидер на рынке Украины
Стабильность и функциональность хостинговых компаний в наше время очень высоко ценится, ведь не все компании Украины могут предложить качественную работу. Именно хостинговая компания Мирохост предлагает Вам качевственную и стабильную работу с вашими файлами, бесперебойный выход в интернет, очень качественную техническую поддержку, удобство и простоту в использовании, частое резервное копирование ваших данных. Все эти функции вместила в себе компания Мирохост, которая обеспечит безопасность ваших данных.

Надежность и безопасность.
Лидером на рынке хостинг-услуг является именно компания Мирохост, так как использовала современное оборудование и новые технологии для надежности и безопасности данных пользователей. 30% всех украинских сайтов используют услуги именно этой компании. Новое и безопасное программное обеспечение используют для стабильной и функциональной работы, эффективное антивирусное оборудование открывает нам новый спектр услуг безопасности и защиты ваших данных. Можете быть спокойны, Ваш бизнес непосредственно в надежных руках, ведь Мирохост осуществляет резервное копирование данных ежедневно, в отдаленных дата-центрах, и сохраняет копии в течении 15 дней. Что способствует не только безопасности вашего сайта, а и избежать нежелательной ошибки, которая может возникнуть у разработчика при создании сайта. Весь возврат данных за несколько минут, Вам только нужно заказать хостинг в Украине далее авторизоваться в контрольной панели и выбрать период за который понадобилось восстановить информацию.

Техническая поддержка
Эта услуга известна всем как нетерпеливая компания людей, не знающая своих обязанностей, но только не в компании Мирохост. Персонал технической поддержки из высококвалификацированного персонала, новое программное обеспечение и оборудования, а это способствует высшему уровню обслуживания наших клиентов. Используя совершенно новую систему мониторинга наши специалисты круглосуточно наблюдают за доступностью спектра все сервисов и услуг которые предоставляются нами. Также компания Мирохост имеет собственный call-centre с профессиональными консультантами которые замечательно знают свою работу. Услуга технической поддержки доступна 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. По любому непонятному техническому нюансу вы можете обратиться по телефону, или отправить вопрос на электронную почту и Вам непосредственно помогут в его решении.

Скорость и удобство в использовании
Применение новейшего комплексного оборудования и обеспечения предоставляет возможность посещения клиентами вашего сайта 24 часа в сутки. Бесперебойное соединение, стабильность и высокая профессиональность персонала предоставляет Вам перечень услуг высшего качества, ведь программное обеспечение оснащено SSD-дисками которые имеют преимущество перед обычными традиционными жесткими дисками НDD, в том что они значительно увеличивают скорость обмена данными и загрузку ваших сайтов быстрее в 7 раз.

Стабильность, функциональность и надежность - это наше будущее, это - Мирохост.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь: все новости о России, и все они очень плохие для нее
Важное за сутки
26 янв 2017
7287

Польские власти: Польша не представляет себе дальнейшего сотрудничества с Украиной

Ян Дзедзичак, вице-министр иностранных дел Польши, потребовал от украинских властей снятия запрета на въезд в Украину мэра польского города Перемышля Роберта Хомы. Как передает replyua.net со ссылкой

Последние новости

Розкрита чергова афера Коломойського на кілька мільйонів

Стрелки «Часов судного дня» сдвинулись на полминуты вперёд

В СБУ переконані, що допомогли меру Перемишля

Выплата пенсий «мёртвым душам» из «ЛНР» заблокирована — СБУ

Обзор услуг Укрсоцбанка

В РФ хочуть наслідувати приклад Китаю та обмежити Інтернет

Процедуру получения водительских прав в Украине решили изменить

Порошенко дав дозвіл на введення в Україну збройних сил НАТО

Фейл месяца: китаец несколько недель ехал в родное село не в ту сторону

Поліція повідомила подробиці надзвичайної ситуації в київському СІЗО

Блогеры по губам раскрыли главные интриги инаугурации Трампа

В уряді Іспанії назвали умови, які сприятимуть розвалу ЄС

В Польше столкнулись 76 автомобилей, более 30 пострадавших

Блогер: влепят пару раз штрафы за превышение по камере – сразу начнешь за знаками следить и правила активней почитывать

Помощник нардепа от Радикальной партии попался на мошенничестве

Трамп хоче приборкати потік біженців з Сирії – ЗМІ

Трамп отменил один из важных указов Барака Обамы

Російський актор попросив Путіна «навіть не думати» залишати посаду президента

Эксперт: легитимность договоренностей Трампа и Путина по Донбассу будет очень низкой

Блогер: російські терористи є достойними наслідувачами своїх предків

 Новости за день