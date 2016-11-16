Новая политика Google серьезно повлияет на заработки в Интернете

Информационное агентство Reuters пишет, что Google и Facebook объединили усилия в борьбе с поддельным контентом и договорились о новой политике в отношении возможности заработков за счет рекламы, - передает replyua.net.
Медиа-гиганты объявили, что они примут ряд мер, направленных на прекращение распространения фейковых новостей и другого поддельного контента в Интернет. Представители компаний отметили, что лица, владеющие таким ресурсами, больше не смогут зарабатывать на рекламе. Google, в частности, работает над изменением политики, направленным борьбу с сайтами, которые искажают рекламы при помощи рекламной сети AdSense. Facebook также сообщил, что обновит свои правила в отношении рекламы и будет препятствовать размещению на страницах пользователей ложной или вводящей в заблуждение информации, в том числе новостей.
Эти изменения вызваны скандалом, который разразился вокруг Google, Facebook и Twitter в связи с той ролью, которую они сыграли на президентских выборах в США. Тот факт, что медиа-ресурсы позволили своим пользователям умышленно распространять ложную информацию, вызывал резкое общественное осуждение в США. Самый негативный эффект вызвали поддельные рейтинги и результаты подсчета голосов – в то время как на официальном сайте голосования было видно, что лидирует Трамп, в социальных сетях были размещены десятки постов о том, что побеждает Клинтон.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter