валюта
СпецтемаБлогер: Сім’я терориста Мотороли з українськими документами, а паспорти «ДНР», виходить, для лохів | Посетите новый финансовый форум

Самый грязный город планеты будут пытаться очистить с помощью мобильного приложения

Самый грязный город планеты будут пытаться очистить с помощью мобильного приложения
Как передает replyua.net со ссылкой на «Associated Press», столицу Индии, считающуюся самым грязным мегаполисом планеты, будут пытаться очистить с помощью нового мобильного приложения.

Программа для смартфонов, разработанная по заказу индийских властей, предоставляет жителям Нью-Дели возможность оперативно сообщать службам города о наличии строительного мусора на улицах города, сжигании листьев или других отходов в парках города. Презентация и запуск приложения под названием «Hawa Badlo», что переводится с индийского как «измените воздух», произошли вчера. Существует две версии приложения. Первая из них предназначена для жителей Нью-Дели и позволяет делать снимки вероятных загрязненных мест и отсылать их соответствующим службам. Вторая была разработана для властей, она позволяет им проводить расследования на основании поступивших жалоб.

На приложение возлагаются большие надежды – в столице Индии большие проблемы с экологической ситуацией, особенно в зимнее время, когда в воздухе скапливается большое количество смога. Запуск приложения произошел в соответствии с решением Верховного суда Индии, принятого в апреле текущего года.

Горячая тема: Информация подтвердилась: французские «Мистрали» пришли в Россию через Египет
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
23 окт 2016
26186

Информация подтвердилась: французские «Мистрали» пришли в Россию через Египет

Как передает replyua.net, заказанные во Франции военные корабли класса «Мистраль», которые французы отказались отдавать России в связи с санкциями, действительно были куплены Египтом для России. По


Свежие новости

Сазонов: Пиар вокруг главы НБУ – попытка отвлечь общественность от квартиры Лещенко

Повернення на 17 років назад: у Рязані знову вибухають житлові будинки

У Каліфорнії туристичний автобус врізався у вантажівку

Клинтон опережает Трампа на рекордные 12%

Чергова сенсація американської передвиборної кампанії: Клінтон знову збільшила відрив від Трампа

Самый грязный город планеты будут пытаться очистить с помощью мобильного приложения

У Санкт-Петербурзі вшановують вбивцю: на стіні з’явився портрет Мотороли

Российскому актеру и певцу Дмитрию Певцову запретили въезд в Латвию

Туреччина скоро отримає нову Конституцію

Корисні поради, як впоратися з осіннім безсонням

Из гаитянской тюрьмы сбежали 172 заключенных

США звинувачує Росію в ескалації сирійського конфлікту

Російське МЗС підтвердило злам їх сайту

«Зоря» прийняла подарунки від «Динамо» і «Олімпіка»

В Приднестровье захватили шестерых украинцев

Ключ з легендарного Титаніка оцінили в більше ніж сто тисяч доларів

Новий хіт соціальних мереж: пісня, присвячену російському авіаносцю «Генерал Кузнецов» (відео)

Пєвцов в коментарі про заборону на в'їзд до Латвії знову згадав Путіна та Крим

На Ближнем Востоке почти не осталось христиан

Не стоит сравнивать Украину и Израиль, где стоят очереди в военкомат, чтобы защитить страну – эксперт

 Новости за день