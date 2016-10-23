Самый грязный город планеты будут пытаться очистить с помощью мобильного приложения

Как передает replyua.net со ссылкой на «Associated Press», столицу Индии, считающуюся самым грязным мегаполисом планеты, будут пытаться очистить с помощью нового мобильного приложения.
Программа для смартфонов, разработанная по заказу индийских властей, предоставляет жителям Нью-Дели возможность оперативно сообщать службам города о наличии строительного мусора на улицах города, сжигании листьев или других отходов в парках города. Презентация и запуск приложения под названием «Hawa Badlo», что переводится с индийского как «измените воздух», произошли вчера. Существует две версии приложения. Первая из них предназначена для жителей Нью-Дели и позволяет делать снимки вероятных загрязненных мест и отсылать их соответствующим службам. Вторая была разработана для властей, она позволяет им проводить расследования на основании поступивших жалоб.
На приложение возлагаются большие надежды – в столице Индии большие проблемы с экологической ситуацией, особенно в зимнее время, когда в воздухе скапливается большое количество смога. Запуск приложения произошел в соответствии с решением Верховного суда Индии, принятого в апреле текущего года.
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