Отдел К и коррупция ИТ бизнеса в Украине

По информации finspot.info в Украине просто уничтожают Интернет бизнес, отдел К (или как они себя называют отдел по борьбе с киберпреступностью) делают рейдерские захваты в Дата-центрах Украины, изымают очень дорогое оборудование, ссылаясь не схему, которую они уже откатали за время работы. Порнография, детское порно, гемблинги, хайпы, адальт проекты и т/п.
Они не предупреждают провайдеров, либо их клиентов и делают это методом 90-х. Для начала они находят хороший стартап проект, который приносит прибыль, далее они вычисляют, где размещается этот проект по IP адресу, на какой площадке хостинг-провайдера и в каком городе. И затем действует уже отработанная схема годами.
Забрать и опечатать сервера, которые стоят пару тыс. долларов. Найти владельца, и прокатить его по статье 301. Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов, а также попросит взятку как минимум в несколько десятков тыс. долларов. У клиента ведь успешный бизнес в интернете, почему не поделится с сотрудниками отдела К?
Это еще раз подтверждает, что коррупция в таких органах существует.
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