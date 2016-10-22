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Отдел К и коррупция ИТ бизнеса в Украине

Отдел К и коррупция ИТ бизнеса в Украине
По информации finspot.info в Украине просто уничтожают Интернет бизнес, отдел К (или как они себя называют отдел по борьбе с киберпреступностью) делают рейдерские захваты в Дата-центрах Украины, изымают очень дорогое оборудование, ссылаясь не схему, которую они уже откатали за время работы. Порнография, детское порно, гемблинги, хайпы, адальт проекты и т/п.

Они не предупреждают провайдеров, либо их клиентов и делают это методом 90-х. Для начала они находят хороший стартап проект, который приносит прибыль, далее они вычисляют, где размещается этот проект по IP адресу, на какой площадке хостинг-провайдера и в каком городе. И затем действует уже отработанная схема годами.

Забрать и опечатать сервера, которые стоят пару тыс. долларов. Найти владельца, и прокатить его по статье 301. Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов, а также попросит взятку как минимум в несколько десятков тыс. долларов. У клиента ведь успешный бизнес в интернете, почему не поделится с сотрудниками отдела К?

Это еще раз подтверждает, что коррупция в таких органах существует.

Горячая тема: Нусс: Порошенко перешел на другой тон в разговорах с агрессором
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Важное за день
22 окт 2016
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Нусс: Порошенко перешел на другой тон в разговорах с агрессором

На берлинских переговорах Петр Порошенко, будучи очень раздраженным, бросил Путину фразу: «Ты просто стрелять перестань», и тон главы украинского государства свидетельствует о многом. Как информирует


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