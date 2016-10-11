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Эксперты: Galaxy Note 7 - не "пятно на репутации Samsung Electronics", а полный провал

Эксперты: Galaxy Note 7 - не "пятно на репутации Samsung Electronics", а полный провал
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Associated Press, компания Samsung Electronics сообщила сегодня о полном прекращении производства смартфонов Galaxy Note 7 – на следующий день после остановки глобальных продаж злополучной устройств.

По словам представителя компании, такое решение было принято «ради обеспечения безопасности потребителей». Естественно, партия этих устройства и шумиха вокруг них оставили пятно на репутации производителя высококачественной электроники, поэтому компания попытается вернуть доверие потребителей. Напоминаем, что ранее, после поступления заявлений о более чем 100 случаях самовозгорания телефонов во время полета или зарядки, компания приняла решение об отзыве более чем 2,5 миллионов опасных устройств. В конце сентября Samsung заявила, что неисправность устранена, и 2 октября начала обмен старой партии Galaxy Note 7 на новые. В Южной Корее были обменяны 80% устройств, в США и ЕС этот показатель оказался значительно ниже. Пытаясь спасти свою репутацию, Samsung заверил, что новые устройства «абсолютно безопасны», а также выразил благодарность всем клиентам своей компании за «доверие, оказанное бренду». Также компания заявляла, что, несмотря на этот инцидент, репутация компании не пострадала, и она все еще пользуется «огромной лояльностью клиентов».

Однако уже в сентябре выяснилось, что даже замененные экземпляры воспламенялись при зарядке – сообщения об этом стали поступать в течение последний 10 дней. В связи с этим Samsung приняла решение о полном прекращении производства новых и отзыве уже проданных устройств этой модели.

Власти США и Южной Кореи до сих пор ведут расследование причин столь низкого качества товара, поскольку смартфоны Galaxy Note 7 новой партии должны были быть полностью безопасными. Официальный представитель Агентства безопасности Южной Кореи заявил, что причиной возгорания новых устройств иная, чем у смартфонов первой партии – у них существует другой дефект, также провоцирующий возгорание.

Ведомство, осуществляющее контроль за безопасностью товаров в Китае, сегодня заявило, что изымет абсолютно все смартфоны, проданные в Китае, а это около 191 000 единиц товара. Китайский регулятор также проводит свое собственное расследование причин возгорания смартфонов и первой, и второй партий.

В связи с произошедшим компания Samsung Electronics заявила, что вернет деньги всем покупателям злополучных телефонов либо заменит смартфон Galaxy Note 7 на любой другой аналогичный продукт компании Samsung, компенсировав разницу в цене в сумме, не превышающей 45 долларов США. Эксперты утверждают, что доверие к брэнду уже слишком подорвано, чтобы покупатели согласились на обмен, поэтому, вероятно, Samsung придется выплатить всем бывшим владельцам Galaxy Note 7 денежную компенсацию в сумме, потраченную ими на приобретение этого смартфона.

Еще после полного провала продаж первой партии смартфонов, экономисты утверждали, что репутация бренд «сильно пострадала», а также предрекли компании огромные убытки. По их мнению, даже замена небезопасных устройств на новые, более безопасные, не отменяла запрет, введенный всем авиакомпаниями на использование Galaxy Note 7 в самолетах. Кроме того, сама компания Samsung Electronics в своих рекламных акциях всегда делал упор на бренд, и этот скандал не мог не отразится на его репутации. Очевидно, что после заявления о полном отзыве и прекращении производства Galaxy Note 7 репутация компании пострадала и очень сильно. Уже сегодня акции компании упали в цене на 8% - более, чем когда-либо за последние 8 лет.

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