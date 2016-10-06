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Солнечные панели, инверторы от EcoEnergie

Солнечные панели, инверторы от EcoEnergie
Энергоресурсы во все времена представляли наивысшую ценность для человека. Если ваша страна не располагает полезными ископаемыми, то вам остаётся одно, или завоевать их или придумать продукт на обмен. В случае же слабых стран третьего мира, так они даже не могут в полной мере распоряжаться тем, что находиться на их территории. Тут как и в животном мире действует закон джунглей, кто сильнее, того и правда.

Глобальные изменения и стремление к автономности
Многие тысячи лет человек старался строить жилище полностью автономное от всего мира, со своим источником воды и пищи, надёжным и безопасным. Не так давно этот постулат снова стал актуальным. Всё больше людей хотят жить полностью независимо от городской ТЭЦ, дающей тепло и электричество, но это на Западе. В Украине в силу крайне высокого подорожания энергоносителей для населения и роста коммуналки, всё большее количество людей переходит на энергоэкономию, покупаются LED источники освещения, бытовые приборы с минимальным потреблением энергии, устанавливаются индивидуальные отопительные системы.

Так, купить солнечную станцию для дома сейчас хочет каждый украинец, ведь природные условия страны позволяют получать много энергии совершенно бесплатно. Если до недавних пор солнечные панели были делом дорогостоящим и применимым только в космической технике, то сейчас компании вроде EcoEnergie предлагают бытовые системы, которые могут полностью перевести дом на автономное снабжение электричеством.

Покупка солнечных батарей
Купить солнечные панели любой мощности, от систем для подзарядки бытовых электронных устройств: телефонов, планшетов и ноутбуков, до мощных установок, готовых обеспечить энергией целый многоквартирный дом. Вы всегда сможете выгодно купить солнечные панели у компании EcoEnergie. Широкий ассортимент продукции китайских производителей позволяет недорого купить установки на 10-300 Ват. При этом у покупателя есть возможность консультации с инженерами компании по поводу набора панелей в одну систему большой мощности.

Солнечные батареи, как и ветряки, это будущее энергетической независимости страны и каждого отдельного гражданина. Только сильный и независимый человек может добиться успехов и реализации своих планов. То же утверждение актуально и для целого государства.

Что предлагает фирма EcoEnergie
Посетив сайт ecoenergie.com.ua вы сможете ознакомиться с такой продукцией компании как:

- солнечные батареи любой мощности;
- инверторы и бесперебойные источники питания;
- аккумуляторные батареи повышенной мощности и ёмкости;
- автономные гибридные сетевые инверторы;
- контроллеры заряда и соединительные коннекторы;
- монтажные платы для автономных энергетических установок.

Вся техника поставляется напрямую от производителей, на неё даётся гарантия. Ваши вложения окупятся уже за пару лет. Станьте независимым от государства с его непредсказуемым ростом тарифов и стабильной девальвацией гривны.

Горячая тема: Роман Доник: Нечисть с украинскими корнями возвращается. Ждите, совсем скоро
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Важное за день
05 окт 2016
14850

Роман Доник: Нечисть с украинскими корнями возвращается. Ждите, совсем скоро

Известный украинский волонтер считает, что Кремль начал опять работать по старинке, подсылая в Украину горячо любимых земляков. Сначала они пустят всякую нечисть с украинскими корнями, типа Наташи


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