валюта
СпецтемаПоярков рассказал об украинском сюрпризе для Путина

Amazon подготовил неприятный сюрприз для любителей халявы

Amazon подготовил неприятный сюрприз для любителей халявы
Как передает replyua.net со ссылкой на BBC, американская торговая интернет-площадка Amazon приняла решение о запрете льгот для клиентов, в том числе бесплатной продажи товаров, в обмен на отзыв о компании-продавце.

Как известно, множество продавцов предоставляли покупателям возможность получить первый товар бесплатно в обмен на отзыв о товаре и/или компании. Недавнее исследование Amazon показало, что те, кто получили товары со скидкой или бесплатно, оставили намного больше положительных отзывов, чем обычные покупатели. По мнению Amazon, этот факт очень негативно влияет на репутацию компании, поскольку такие отзывы существенно искажают информацию о качестве товаров и услуг многих продавцов. Как подчеркнул представитель компании, «главный успех Amazon состоит в том, что наши покупатели могут доверять отзывам, оставленным на нашем сайте».

В то же время, компания заявила, что они сделают исключение для обзоров – основательных и доскональных анализов продуктов и услуг, которые могут быть полезными для клиентов, если в их объективности не возникает никаких сомнений. Amazon разрешила делать скидки для покупателей и передавать товар бесплатно в обмен на подобные обзоры. Также компания заявила, что отныне все остальные отзывы покупателей будут создаваться только через специальную программу платформы – Amazon Vine.

Горячая тема: Канада предъявила ультиматум России
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
04 окт 2016
10881

Березовец: Путин достал свой последний гибридный козырь в переговорах с Вашингтоном

Известный украинский политтехнолог Тарас Березовец считает, что вопрос плутония действительно чувствителен для Штатов, и Путин это прекрасно осознает. Страшнее то, что в Росси больше ничего нет, чем

03 окт 2016
7799

Павло Правий: Наступу Путіна треба боятися не на Донбасі, а на «Майдані-3» Юлії Тимошенко

Відомий український блогер і письменник вважає, що карти вже відкрито. Путінський режим переходить у відкритий і останній наступ на Україну. Про те, що Кремль пішов ва-банк свідчить відкрите


Свежие новости

К Сущенко таки пустили адвоката

Астрономы РАН заявили, что Крым "приплывет" к России

Портніков: Нуланд відправляється в Росію не домовлятися по Донбасу, а подивитися в очі неадекватному ізгою

Компания Panasonic выпустила уникальные аккумуляторы

Сазонов: судя по эфиру, канал "112 Украина" купила Тимошенко

Джоли отказалась от помощи полиции при разводе

Кирило Сазонов: Інсайд про те, як Тимошенко і Ляшко не вдалося чергову «зраду» розкачати

В Одессе образовалась самая масштабная пробка

Портников: после Януковича Украину будут восстанавливать четверть века

Amazon подготовил неприятный сюрприз для любителей халявы

КГГА отблагодарила паралимпийцев иском в суд

Нусс: Вашингтон четко указал Москве на ее место

Східний Алеппо перетворився в пекло: у місто не може пробитися гуманітарна допомога

Пионтковский: Путин больше не сможет без опричников

Стокгольм огласил имена трех лауреатов Нобелевской премии-2016 в области физики

В киевском парке начинается капитальный ремонт

НАТО продовжить тиск на РФ до моменту відновлення безпеки в Європі

Эксперт: Путина ждет поражение, но это произойдет в далеком будущем

300 киевлян выселят на улицу

Савченко: хватит ездить в РФ и зарабатывать там деньги

 Новости за день