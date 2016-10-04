Amazon подготовил неприятный сюрприз для любителей халявы

Как передает replyua.net со ссылкой на BBC, американская торговая интернет-площадка Amazon приняла решение о запрете льгот для клиентов, в том числе бесплатной продажи товаров, в обмен на отзыв о компании-продавце.
Как известно, множество продавцов предоставляли покупателям возможность получить первый товар бесплатно в обмен на отзыв о товаре и/или компании. Недавнее исследование Amazon показало, что те, кто получили товары со скидкой или бесплатно, оставили намного больше положительных отзывов, чем обычные покупатели. По мнению Amazon, этот факт очень негативно влияет на репутацию компании, поскольку такие отзывы существенно искажают информацию о качестве товаров и услуг многих продавцов. Как подчеркнул представитель компании, «главный успех Amazon состоит в том, что наши покупатели могут доверять отзывам, оставленным на нашем сайте».
В то же время, компания заявила, что они сделают исключение для обзоров – основательных и доскональных анализов продуктов и услуг, которые могут быть полезными для клиентов, если в их объективности не возникает никаких сомнений. Amazon разрешила делать скидки для покупателей и передавать товар бесплатно в обмен на подобные обзоры. Также компания заявила, что отныне все остальные отзывы покупателей будут создаваться только через специальную программу платформы – Amazon Vine.
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