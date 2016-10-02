Самая мощная DDoS атака в мире и кто такой Брайан Кребс?

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Брайан Кребс когда-то работал в The Washington Post, вёл для них расследования об интернет безопасности. Позже журналист уволился, чтобы открыть собственный блог. Специализацию экс-журналист не поменял, за что в сентябре и поплатился, когда раскрыл афёру двух израильских подростков. Но обо всём по порядку пишет replyua.net.Итак, Брайан Кребс занимался своим привычным делом, расследовал интернет -преступления. К этому времени в его списке раскрытых дел значилось дело о вирусе Stuxnet, который собирал данные с домашних компьютеров и промышленных предприятий. Кребс был первым, кто публично рассказал о вирусе ещё в 2010 году. Тремя годами позднее Брайан раскрыл человека, который продавал информацию о картах покупателей магазинов Target. Месть интернет - преступников была специфичной, к нему домой вызвали полицейских.Так что думается, Брайан понимал, на что способны хакеры, правда возможные масштабы вряд ли мог представить, когда в сентябре опубликовал пост об израильских подростках, занимавшихся DDoS-атаками. В этот же день хакеров арестовали, но позднее отпустили под залог. Совпадение или нет, но с этого момента сайту Брайана пришлось отбиваться от серьёзной DDoS-атаки, с которой не справилась одна из ведущих компаний по обеспечению интернет-безопасности. Akamai четыре года безвозмездно обеспечивала защиту блога Кребса от DDoS-атак. В своей публикации специалист по интернет – безопасности рассказал о сервисе vDOS, который по официальной версии тестировал нагрузки на сайты, но на самом деле нарушал их работу. По примерной оценке, создателям сервиса удалось присвоить порядка 600 тысяч долларов.Помощникам Кребса удалось скачать базы данных, с помощью которых были установлены настоящие адреса серверов в Болгарии, с которых велись DDoS-атаки. Как вы понимаете, хакеры заинтересованы в сокрытии своих реальных IP-адресов. Проанализировав данные, Брайану удалось установить имена и даже номера телефонов жителей Израиля, которые могли быть владельцами сервиса.Позднее стало известно, что день публикации поста были арестованы двое подростков, но которые вскоре вышли на свободу. А уже 10 сентября у сайта Брайана Кребса начались проблемы. На максимуме мощность атаки достигала 140 гигабит в секунду. Обиженные хакеры не преминули оставить Кребсу сообщения «идисдохнимудак» («godiefaggot»). На какое-то время блог даже прекратил работу, но специалисты Akamai сумели его восстановить. Но атаки на этом не прекратились. А к 20 сентября её мощность составила уже 665 гигабит в секунду. Akamai вынуждена была отказаться от сопровождения блога Кребса, чтобы обеспечить безопасность платным подписчикам. Мощность атаки, которой подвергся сайт, была в два раза больше, чем специалистам Akamai приходилось до сих пор наблюдать. Некоторые журналисты и вовсе сошлись во мнении, что это крупнейшая атака за всю историю интернета. Например, в начале 2016 года сайт «Би-Би-Си» подвергся атаке мощностью 602 гигабита в секунду. Несколькими месяцами позднее рекорд был побит.Видимо, пост Кребса задел злоумышленников за живое. Атака велась с помощью IP-камер, роутеров и других «интернет вещей», на которые пользователи устанавливают стандартные пароли. Хакеры даже не пытались замести следы и засветили адреса большинства устройств, которые еще могли быть использованы для других финансовых атак. Опять таки, не стали мудрить со словоформами. Ник одного из создателей vDOC – AppleJ4ck можно было прочитать в некоторых POST-запросах атаки, содержащих строку «freeapplej4ck». Только вмешательство Google позволило восстановить сайт с расследованиями Кребса. Project Shield интернет-гиганта как раз защищает сайты независимых журналистов и СМИ от кибер - атак.А в первой публикации, после восстановления сайта, Брайан Кребс рассуждал о цензуре в интернете. Эффективные инструменты есть не только у государства, но и у преступников. DDoS атаки могут быть серьезной преградой для независимых расследований в условиях современной рыночной экономики. Не у всех медиа есть бюджет в 200 тысяч долларов для кибер защиты.