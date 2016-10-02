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Samsung: взрывающиеся телефоны не подорвали репутацию бренда

Samsung: взрывающиеся телефоны не подорвали репутацию бренда
Как передает replyua.net со ссылкой на BBC, компания Samsung возобновила продажи смартфонов Galaxy Note 7 в Южной Корее, несмотря на то, что еще в августе текущего года отозвала более 2,5 миллионов устройств этой модели из-за их существенных проблем с безопасностью.

Представители компании заявили, что в новой партии Galaxy Note 7 проблема полностью устранена – их батареи не воспламеняются при зарядке и не взрывают смартфоны. Напоминаем, что в августе компании попросила всех клиентов, купивших эту модель, вернуть смартфоны для обмена или компенсации. В Южной Корее были возвращены 80% телефонов, в Европе и США этот показатель значительно ниже. По словам представителей компании, возвратившее опасные смартфоны клиенты все равно предпочитают продолжать пользоваться смартфонами Galaxy Note 7 новой версии или другими моделями смартфонов Samsung. Компания объясняет этот факт «огромной лояльностью клиентов».

Окончательные убытки компании в связи с этим скандалом пока названы не были, однако и их полный подсчет затруднен. В первую очередь, это связано с тем, что Samsung потерял целый месяц продаж, в то время как Apple продолжает успешно продавать свой новый iPhone 7. Во-вторых, чтобы не говорила компания, репутация бренда существенно пострадала – прежде всего потому, что компания Samsung сама делала упор на бренд, а конкуренты не упустят возможности этим воспользоваться. В-третьих, большое число телефонов все еще не заменено и находится в использовании, а значит могу быть новые случаи возгорания. Кроме того, все авиакомпании официально запретили использовать Galaxy Note 7 во время полетов, однако еще не сняли этот запрет.

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