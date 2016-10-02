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Хостинг сайта на серверах Европы

Хостинг сайта на серверах Европы
Правильно выбранный интернет-провайдер гарантирует вам успешное продвижение бизнес-проектов и реализацию абсолютно всех планов. Ведь отношение клиентов к вам зависит не столько от качества сайта (хотя это также играет весьма важную роль), сколько от стабильности его работы. Поэтому компании, которые в перспективе готовы добиться максимальных результатов в работе, отдают предпочтение европейским провайдерам, предоставляющим качественные хостинг услуги.

Пользователь, выбрав интернет-провайдера, дата центр которого находится в зарубежной Европе, например, корпорацию MACHOSTER (сервеное оборудование расположено в Нидерландах), получает перечень весомых преимуществ, которые трудно приобрести при работе с другими хостингам.

Нидерланды - лучшая страна по географическому положению, в которой можно заказать сервер для аренды сайтов. Пользователю будет обеспечено качественное и максимально стабильное подключение со всех частей света. Поэтому сервера в Нидерландах по праву считаются лучшими.

Необходимо подчеркнуть, что выделенный сервер в Европе гарантирует вашему сайту максимальную стабильность работы, включая надежную защиту от DDOS-атак. Данный факт может подтвердить практически любой независимый авторитетный эксперт, занятый в сфере интернет-технологий. Доступность большинства клиентских сайтов, судя по последним статистическим данным, составляет 99,9%. И это очень хороший показатель. Кому-то расценки за аренду сайта на европейском хостинге кому-то могут показаться чрезвычайно высокими. Но если сравнивать спектр аналогичных голландских и российских услуг, то в итоге окажется, что первый вариант окажется перспективнее и экономичнее. Разница выявляется налицо при выборе VDS и VPS серверов, предназначенных в первую очередь для серьезных «нагруженных» проектов, которые посещает огромное количество людей.

Стоит также отметить, что европейское законодательство нейтрально относится к тому, какой тематики информацию размещают владельцы на своих сайтах. Таким образом, арендовав сервер у компании MACHOSTER (дата-центр расположен в Нидерландах), можно создать на нем сайт любой тематики, будь то политические мысли, пиратские игры или музыка, новостной портал, и при этом быть уверенным в том, что ваш сайт не заблокируют.

Кроме того, если ваш проект предназначен не только для украинских пользователей, но и для европейских, то аренда сайта на голландском сервере компании MACHOSTER может в дальнейшем положительно отразиться на позициях вашего сайта в поисковых системах. Их принцип работы заключается в том, насколько близко к пользователю расположен рассматриваемый сайт.

Хостинг сайта на серверах Европы
Стоит отметить, что даже базовый набор услуг, которые предоставляет хостинг сервера, может полностью удовлетворить любого потенциального клиента. Сайты, арендуемые на серверах MACHOSTER, в полной мере защищены от различных видов атак, в том числе DDoS. Необходимо учесть, что технологии защиты веб-сайтов постоянно совершенствуются и модернизируются. На рынке компания работает более двенадцати лет. Одним из наиболее важных преимуществ данной компании заключается в том, что в ней работают специалисты технической поддержки, свободно говорящие на русском языке и готовые в любое время ответить на любые интересующие вас вопросы.

Учитывая все перечисленные выше преимущества, можно сделать вывод, что аренда сервера в Европе для серьезных интернет-проектов, надежно защищенных от любых атак, включая DDoS, является наиболее оптимальным и перспективным выбором. Об этом прекрасно знают пользователи, которые настроены на самое лучшее качество предоставляемых услуг.

Мы рекомендуем хостинг-партнера http://machoster.eu

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