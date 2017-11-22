Журналист: «Предсказания африканских колдунов были более правдоподобными, чем оккупация Луганска донецким агрессором»

Денис Казанский, известный журналист, на своей странице в Фейсбуке поделился свежими снимками – колонны военной техники двигаются из Донецка в Луганск, и фотографировали это «событие» из автомобиля ОБСЕ, информирует replyua.net.
«Особенно мне нравятся новые тентованные Камазы. Сразу видно, что это не из России, а у ВСУ отжали в ходе «гражданской войны». Кто мог 5 лет назад представить себе, что Донецк однажды направит в Луганск военную технику и оккупирует его? Предсказания африканских колдунов, напечатанные в газете Оракул, и то выглядели правдоподобнее. Но вот на дворе 2017 год, и мы видим колонны Камазов и БТРов, движущиеся по трассе из Донецка в Луганск», - пишет Казанский. По его словам, глава «ДНР» как-то ухитрился усыпить бдительность Игоря Плотницкого, пообещав взять Берлин и Лондон, но вместо этого направил колонну в Луганск.
Журналист пишет, что молодая луганская республика сдалась донецкому агрессору сразу и без боя. «Луганск покорно молчит? Разве за это воевали деды? Разве для того бабушка Захарченко страдала в Рейкьявике, чтобы внук такое с Луганском вытворял?», - шутит Казанский.