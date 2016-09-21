Карпаты съемка с квадрокоптера - фото

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Там, где красота завораживает, манит кристально-чистый воздух, и отдых обещает быть просто удивительным – там и находятся знаменитые Карпаты. Тот, кто побывал здесь хотя бы раз, захочет обязательно сюда вернуться, а кто еще не был – есть шанс всё увидеть своими глазами, потому, что Карпаты великолепные в любое время года - replyua.net.Летом они радуют своей зеленой растительностью, прозрачными озерами, бурлящими водопадами и сочными ягодами, зимой – снежными вершинами, морозным воздухом и крутыми спусками для лыжников. В Карпатах дышится свободно и легко, и, кажется, что надышаться таким свежим воздухом просто не возможно наперед. Здесь всё, как будто располагает к тому, чтобы на время забыть о серых буднях и остаться один на один с природой. Хотя одним вам побыть никак не удастся, вокруг вас будет окружать великолепная природа, и дополнять ваш активный отдых. Что не говорите, а отдых в престижном туристическом-оздоровительном комплексе обязательно вам пойдет на пользу, потому, что побывав здесь, вы зарядитесь на целый год здоровьем, силой и бодростью. Не о рыбалке в горных озерах вы мечтали, когда хотели совместить приятное с полезным? Хороший улов вам гарантирован и вместе с этим отличное настроение, которое будет возвращаться к вам после отдыха приятными воспоминаниями. А может быть, вы мечтаете набрать целое лукошко лесных грибов или ягод? Приезжайте в Карпаты осенью, и хорошая "тихая охота" на грибы и ягоды вам будет гарантирована.А когда вдоволь нарыбачитесь и надышитесь целебным воздухом, вы обязательно нагуляете себе аппетит. Останавливайтесь в самом ближайшем кафе или колыбе, и заказывайте себе традиционную украинскую или закарпатскую кухню, которая побалует вас вкусным наваристым борщом с пампушками, варениками с различными начинками, соленьями, вареньями и душистым горным чаем. В любом случае, когда вы соберетесь приехать на отдых в Карпаты – зимой или летом либо осенью, вы получите неизгладимое впечатление, которое несравнимо ни с чем.