Как выгодно оформить кредит?

Как выгодно оформить кредитную карту? Как часто у вас возникала ситуация, когда необходимо оплатить обучение ребёнка или же не хватало средств на завершения ремонта? Деньги нужны уже сейчас, а одолжить не у кого? Именно для таких случаев существует кредитная карта от ukrsibbank.
Кредитная карта со льготным периодом
Кредитная карта - это ваша уверенность в том, что у вас всегда будут деньги на случай непредвиденных трат. Если вы являетесь держателем зарплатной карты All Inclusive, тогда мы предлагаем вам рассмотреть особый вид кредитных карт со льготным периодом. Льготный период подразумевает более комфортные и гибкие условия использования кредитной карты. Такой вид карты отлично подойдёт для занятых клиентов, которые не желают тратить большое количество времени на оформление карты, а также для тех, кто желает завести карту "на всякий случай", не оплачивая проценты. Сравнить кредитную карту с другими и отобрать для себя наиболее выгодный вариант вы сможете на сайте.
Особенности кредитной карты
Такой вид карты нацелен на определённую целевую аудиторию, а именно любителей комфорта и большой финансовой свободы. В чём же заключается этот "комфорт":
1. Максимальная сумма кредита зависит от вас. Определить вашу максимальную сумму кредита достаточно просто, ведь она составляет до 300% от вашей среднемесячной зарплаты, соответственно, чем выше ваша зарплата, чем больше кредит;
2. Используя карту, вы экономите. При рассечёте кредитной картой комиссия не взымается, а значит отсутсвуют "скрытые" платежи;
3. Процент задолженности по кредиту составляет только 10%. В месяц вы должны будете выплачивать только 10% задолженности по кредиту;
4. Максимальный срок льготного периода составляет 56 дней. Срок льготного периода составляет практически два месяца, что равноценно двум заработным платам.
УкрСиббанк создал максимально удобные и комфортные условия использования кредитной карты, что и отличает банк от его аналогов. Зачем ждать? Как долго вы будете копить на покупку стиральной машины или же откладывать деньги на долгожданный отпуск? Недели, месяца, годы или же, использовав карту, совершить всё задуманное за один день. Ukrsibbank сократит сэкономить ваши временные ресурсы, что особенно важно для тех, кто совмещает работу и семейную жизнь. Сэкономить время поможет также ежемесячное автоматическое погашение кредита, что особенно актуально для тех, кто обычно забывает погасить кредит вовремя. Банк списывает необходимое количество средств с вашего зарплатного счёта, не отрывая вас от своих дел. Не стоит откладывать жизнь на потом, ведь путешествия и покупки куда более доступны с использованием карты.