Эксперты: украинцев ждет сюрприз по курсу гривны к Новому году

Финансовые эксперты уверены, что ближе к новогодним праздникам начнется еще одна волна девальвации украинской валюты. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, аналитики прокомментировали ситуацию с курсом гривны, отметив, что национальная валюта остается нестабильной.
По словам экспертов, сезонные курсовые скачки всегда фиксировались в начале осени и перед самым Новым годом, однако на прошлой неделе курс гривны снова пошел вниз, сломав обычную тенденцию, продолжавшуюся несколько лет. «Мы видим, что девальвационный тренд пошел с сентября. Потом, во второй половине октябре – начале ноября, гривна начала укрепляться, что было связано с ввозом валюты в страну. Сейчас эта волна прошла, зато наступают предновогодние ожидания. Поэтому девальвационный тренд опять возобновился», - заявил Ярослав Жалило, руководитель экономических программ Института общественно-экономических исследований.
По его мнению, до Нового года курс гривны сильно не просядет, однако все зависит от того, какой будет монетарная политика в стране, и как Минфин распорядится бюджетными расходами в конце декабря.