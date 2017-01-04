Новак: снижение курса гривны никак не связано с новогодними каникулами

Падение курса национальной валюты Украины никак не связано с новогодними праздниками, и на обвал гривны повлияли другие факторы. Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал Андрей Новак, глава Комитета экономистов Украины.
«Очень цинично выглядят попытки оправдать падение курса длительным периодом каникул. Дело в том, что из-за низких доходов украинцы вообще перестали выезжать за границу, и этот Новый год большинство наших граждан сидели дома. Все украинцы пользуются только гривнами, а не долларами и евро. И заявления о том, что гривны меняются на другую валюту, циничны, поскольку ситуация прямо противоположная, - украинцы расстаются с валютными сбережениями, чтобы выжить», заявил Новак.
По его мнению, причина девальвации национальной валюты скрывается в действиях и политике Кабмина и руководства Нацбанка. «За счет девальвации очень удобно пополнять местный и государственный бюджеты. Более того, таким способом можно удовлетворить интересы крупнейших экспортеров», считает эксперт.