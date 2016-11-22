валюта
СпецтемаТрагическая потеря Украины: под Песками погиб командир украинской разведки

Аналитик: курс гривны должен стабилизироваться

Аналитик: курс гривны должен стабилизироваться
На этой неделе курс гривны продолжит стабилизироваться, и к выходным один американский доллар будет стоит около 26 гривен. Как информирует replyua.net со ссылкой на «Сегодня», такой прогноз прозвучал от Вадима Иосуба, старшего аналитика «Альпари».

По его словам, на прошлой неделе доллар сильно подорожал, и это было связано с ситуацией на мировом рынке – индекс доллара обновил максимум за тринадцать лет. Эксперт считает, что официальный курс доллара к концу этой недели будет установлен Нацбанком на уровне 26 гривен. Также, по прогнозу Иосуба, курсы на наличном рынке тоже начнут снижаться. А вот в Нацбанке назвали другую причину нестабильности украинского валюты. Олег Чурий, заместитель председателя НБУ, считает, что на падение курса повлияла политическая нестабильность в стране.

По его словам, курс гривны будет неустойчивым в ближайшее время и может привести к негативным последствия для украинской экономики. Чурий отметил, что режим курсообразования сейчас «плавающий». Напомним, что на этой неделе курс украинской валюты стабилизировался после продолжительного падения. Подешевели и доллар, и евро.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Евросоюз приравнял телеканал «Russia Today» к террористической организации «Исламское государство»
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки
21 ноя 2016
15787

Евросоюз приравнял телеканал «Russia Today» к террористической организации «Исламское государство»

Информационное агентство Newsader пишет, что 23 ноября Европейский парламент будет голосовать за резолюцию под названием «Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих

21 ноя 2016
10661

Між Конгресом і Трампом вже почалось протистояння щодо України

Побоюючись можливих спроб новообраного господаря Білого Дому Дональда Трампа змінити зовнішню політику Сполучених Штатів, конгресмени-республіканці вже розробили план протидії «російській весні» у


Последние новости

СММ ОБСЄ досі не отримала повного доступу до ділянок розведення військ на Донбасі

Аксенов обвинил Украину в «преступлении против народа Крыма»

СБУ не володіє інформацією щодо обміну Сущенка

Бойцы АТО поставили на место маршрутчика

Почему Меркель блокирует предоставление безвиза Украине

Транш від МВФ: Знову затримки

Парижская прокуратура начала расследование против Олланда

В ГПУ озвучили количество осужденных за преступления против активистов Майдана

Додон готов тесно сотрудничать с Россией

Американо-российские отношения достигли критического уровня – Госдеп

Березовец: для Путина последним хорошим президентом был Обама

В Японии новое землетрясение и цунами

Госдеп США предупредил об угрозе новых терактов в Европе

Украина получила от ЕС дополнительно 54 млн евро на реформы

Аналитик: курс гривны должен стабилизироваться

Кортеж польского премьер-министра попал в ДТП в Израиле, есть пострадавшие

Пекар: после Революции Достоинства у Украины только два пути

Эксперты назвали еще один продукт, который продлевает молодость

Жители «ЛНР» требуют выплатить им зарплату

По решению суда гопредприятие «Антонов» должен выплатить России почти 3 миллиона долларов

 Новости за день