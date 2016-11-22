Аналитик: курс гривны должен стабилизироваться

На этой неделе курс гривны продолжит стабилизироваться, и к выходным один американский доллар будет стоит около 26 гривен. Как информирует replyua.net со ссылкой на «Сегодня», такой прогноз прозвучал от Вадима Иосуба, старшего аналитика «Альпари».
По его словам, на прошлой неделе доллар сильно подорожал, и это было связано с ситуацией на мировом рынке – индекс доллара обновил максимум за тринадцать лет. Эксперт считает, что официальный курс доллара к концу этой недели будет установлен Нацбанком на уровне 26 гривен. Также, по прогнозу Иосуба, курсы на наличном рынке тоже начнут снижаться. А вот в Нацбанке назвали другую причину нестабильности украинского валюты. Олег Чурий, заместитель председателя НБУ, считает, что на падение курса повлияла политическая нестабильность в стране.
По его словам, курс гривны будет неустойчивым в ближайшее время и может привести к негативным последствия для украинской экономики. Чурий отметил, что режим курсообразования сейчас «плавающий». Напомним, что на этой неделе курс украинской валюты стабилизировался после продолжительного падения. Подешевели и доллар, и евро.
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