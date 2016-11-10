Гривна смогла выстоять на фоне обвала финансовых рынков

Выборы в Соединенных Штатах практически не повлияли на курс национальной валюты Украины, информирует replyua.net. На фоне оглашения результатов выборов курс гривны незначительно снизился, однако сегодня он снова стабилизировался, а евро даже немного подешевел.
Национальный банк Украины установил на 10 ноября такие курсы валют: 10 российских рублей сегодня стоят ровно четыре гривны, американский доллар – 25,56 гривен, евро – 28,17 гривен. Напомним, что эксперты финансовых рынков прогнозировали обвал на биржах в случае, если на выборах победит Дональд Трамп. Действительно, когда начали поступать предварительные данные о голосовании, мировые биржи рухнули, но не надолго.
Уже ближе к вечеру, 9 ноября, рынок начал восстанавливаться. Сегодня на утренних торгах цены на нефть снова начали расти. По состоянию на 10 часов 45 минут по киевскому времени баррель торговался по 46,78 долларов. Эксперты прогнозируют, что падение котировок после победы Трампа будет краткосрочным, и рынки восстановятся за считанные дни.
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