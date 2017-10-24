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Два украинских банка могут объединиться

Два украинских банка могут объединиться
Сергей Тигипко, известный украинский бизнесмен, заявил о том, что после покупки VS Банка он объединит его с киевским ТАСкомбанком. Как информирует replyuya.net, такое заявление прозвучало от бизнесмена во время Украинского банковского форума.

«Надеюсь, сделку с VS Банком закончим, мы хотим его влить в ТАСкомбанк, мы брали на себя такие обязательства. Это позволит нам существенно увеличить капитал на 60 процентов», - подчеркнул Тигипко. По его словам, помимо покупки банков, его группа интересуется приобретением проблемных долгов.

Также бизнесмен рассказал, что Universal Bank совсем скоро может стать специализированным узкорозничным финансовым учреждением. Напомним, что ранее сделку, анонсированную Тигипко, одобрили в Нацбанке Украины. Нужно отметить, что 99,9 процентов акций VS Банка принадлежат российскому Сбербанку.
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