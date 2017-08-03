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Один із потенційних покупців української «дочки» «Сбербанку» змінив свої наміри щодо покупки банку

Один із потенційних покупців української «дочки» «Сбербанку» змінив свої наміри щодо покупки банку
Білоруський бізнесмен Віктор Прокопеня відкликав свою раніше подану до Національного банку України заявку про наміри придбати ПАТ «Сбербанк», інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Як розповів сам бізнесмен, таке рішення він аргументує тим, що він прагне сконцентруватись на інших інвестиціях та проектах. Зауважимо, що напередодні інформацію про відкликання заявки Прокопенею поширювали російські видання, посилаючись на власні джерела на фінансовому ринку. Білоруський бізнесмен, коментуючи своє рішення, заявив, що він досі вважає купівлю українського бізнесу російського «Сбербанку» «гарною інвестиційною можливістю», але водночас, на його думку, нині йому краще зосередитись на роботі над нинішніми проектами, бо вони «будуть найкращим вкладенням часу для його команди».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нацбанк України відхилив заявку на купівлю української «дочки» «Сбербанку» латвійсько-білоруським консорціумом. За інформацію ознайомлених джерел журналістів, потенційні покупці банку не змогли довести державному регулятору свою фінансову спроможність та підтвердити джерела надходження наявних коштів.
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