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У Порошенко рассказали, какие банки нужно продать в Украине

У Порошенко рассказали, какие банки нужно продать в Украине
Игорь Уманский, бывший исполняющий обязанности министра финансов, а также внештатный советник Петра Порошенко, заявил о том, что в Украине нужно продать два банка – Укргазбанк и ПриватБанк.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Уманский при этом отметил, что Украине совсем необязательно иметь более 50 процентов банковской системы, и Укргазбанк, а также ПриватБанк надо продавать, однако может возникнуть проблема – когда, кому и каким способом. По словам Уманского, процедуру продажи Укргазбанка можно запускать уже сейчас, поскольку это финучреждение растет, и в настоящий момент является пятым по величине украинским банком. «Вопрос — удачное ли сейчас время для продажи, и есть ли для этого соответствующий спрос и рынок. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно прежде всего начать поиск потенциального покупателя», подчеркнул эксперт.

Уманский считает, что этот банк реально продать за девять миллиардов гривен, поскольку уставной капитал составляет 4,5 миллиардов. Что касается ПриватБанка, то, по мнению эксперта, сейчас надо решить текущие проблемы.
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