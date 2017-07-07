Відомо, за скільки планують купити «дочку» російського Сбербанку

Один із потенційних покупців українського філіалу російського Сбербанку бізнесмен з Білорусі Віктор Прокопеня оприлюднив інформацію, за скільки можна придбати чисті активи банківської установи, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
За словами білоруського бізнесмена, вартість угоди складе 140 мільйонів доларів, а не 235-470 мільйонів доларів, як повідомлялося раніше. Прокопеня зауважив, що бере участь в переговорному процесі щодо купівлі Сбербанку в Україні тому, що вважає це «прекрасною інвестиційною можливістю». Крім того, бізнесмен наголосив, що й подана ним заявка не пов’язана жодним чином з заявками Гучельникова та Гуцерієва та іншими заявками, які можуть наразі знаходитись в Національному банку Україні. Також Прокопеня додав, що на даний момент він зосереджений на тому, щоб отримати дозвіл від Нацбанку щодо продовження переговорів про купівлю активів дочки російського Сбербанку ПАТ «Сбербанк».
Варто нагадати, раніше повідомлялось, що 30 червня поточного року Віктор Прокопеня подав пакет документів до Національного банку України для того, щоб державний регулятор погодив питання придбання бізнесменом 100 % акцій ПАТ «Сбербанк».