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У Нацбанку підтвердили інформацію про третього покупця «дочки» Сбербанку Росії

У Нацбанку підтвердили інформацію про третього покупця «дочки» Сбербанку Росії
Прес-служба Національного банку України підтвердила інформацію про те, що білоруський бізнесмен Віктор Прокопеня подав документи до українського регулятора для покупки ПАТ «Сбербанк», інформує replyua.net з посиланням на Новое время.

Відомо, що 30 червня у НБУ отримали пакет документів від Віктор Прокопені, який є громадянином Білорусі і Кіпру. Чоловік прагне придбати 100 % акцій«дочки» російського Сбербанку через напередодні куплений ним білоруський Паритетбанк. На даний момент всі отримані документи вже зареєстрували та детально вивчають фахівці НБУ. Остаточні результати розгляду у Нацбанку пообіцяли оприлюднити згодом. Журналісти поцікавилися у Прокопені, чи пов’язана його заявка та заявка Саїда Гуцерієва, який теж є потенційним покупцем ПАТ «Сбербанк», між собою. Білоруський бізнесмен зазначив, що ці заявки незалежні, однак більше подробиць представникам преси Прокопеня надати не забажав.

Слід відмітити, що законодавчо встановлено, що НБУ має право розглядати отриманий проект документів протягом 3 місяців з дня їх отримання для того, що перевірити репутацію покупця, фінансову спроможність та джерела походження коштів.
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