Коломийський знову позивається проти Приватбанку, Нацбанку, Міністерства фінансів та Кабміну

Екс-власник Приватбанку та бізнесмен Ігор Коломойський звернувся до суду з ще одним позовом проти низки державних органів вже державного Приватбанку, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Зокрема, у заяві Коломойського фігурують Національний банк України, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Кабінет міністрів, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Міністерство фінансів та націоналізований Приватбанк. Дані про новий позов бізнесмена містяться в ухвалі Окружного адмінсуду Києва. Зокрема, 14 червня судом було відкрито провадження після звернення Ігоря Коломойського. Бізнесмен вимагає, аби суд визнав противним невідоме рішення та скасував його дію. Про яке саме рішення йде мова, у документі не повідомляється. Передбачається, що засідання з приводу цього позову відбудеться 18 липня.
Варто нагадати, раніше заступниця керівника НБУ Катерина Рожкова в розмові з журналістам заявляла, що дії Коломойського націлені на повернення до своєї власності Приватбанку, який раніше визнали неплатоспроможним та націоналізували.