У російської «дочки» Сбербанку з’явився ще один покупець

ІТ-бізнесмен з Білорусі Віктор Прокопеня заявив, що він подав до Національного банку України документи для узгодження угоди про купівлю дочірнього Сбербанку Росії ПАТ «Сбербанк», інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Білоруський бізнесмен має наміри придбати український філіал Сбербанку Росії та білоруський Паритетбанк. Відповідні документи від подав до регуляторів обох країн. Прокопеня додав, що відповідні документи до Нацбанку України він надіслав у п’ятницю, 30 червня. В разі, якщо Національний банк Білорусі узгодить рішення про купівлю Прокопенею білоруського Паритетбанку, це може стати додатковою перевагою на користь бізнесмена в разі схвалення угоди зі Сбербанком НБУ. Близькі джерела журналістів зазначають, що у Національний банк Білорусі вже схвалив рішення про купівлю Паритетбанку. При цьому, за даними ЗМІ, Прокопеня подав документи до Нацбанку України саме від імені Паритетбанку.
Слід відмітити, що представники Національного банку України вже встигли прокоментувати цю інформацію, заявивши, що документів від третього потенційного покупця ПАТ «Сбербанк» вони не отримували.