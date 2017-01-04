Оценка «ПриватБанка» упала до уровня «RD», - агентство Fitch

Непосредственно перед наступлением 2017года рейтинговая компания Fitch Ratings уменьшила долгосрочный показатель РДЭ «ПриватБанка» в инвалюте с «ССС» до разряда «RD», что означает ограничительный дефолт. Этим действием финучреждение было удалено из перечня Rating Watch Evolving (RWE).
Как информирует replyua.net, в сообщении агентства отмечается, что решение о понижении уровня «ПриватБанка» было утверждено после того, как украинский центробанк объявил, что кредиторы банка, то есть третьи лица, были вовлечены в процесс рекапитализации финансового учреждения и попали в процесс bail-in в канун национализации банка 21 декабря минувшего года.
В это же время Fitch отмечает, что прежними при этом остаются национальный рейтинг и долгосрочный рейтинг «ПриватБанка» в нацвалюте Украинского государства. Компания подчеркивает, что сейчас у нее имеется недостаточно информации об итогах капитализации финучреждения. Также был сохранен на прежнем уровне и рейтинг жизнеспособности «ПриватБанка», то есть на уровне «Е». Напоследок отметим, что рейтинговая компания ожидает, что после получения достоверных и уже окончательных данных о кредитном положении после процедуры рекапитализации произойдет пересмотр и дальнейшее обновлен6ие рейтинга в инвалюте.