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В Украине прекратит деятельность еще один банк

В Украине прекратит деятельность еще один банк
Национальный банк Украины сообщает о выдаче разрешения на самоликвидацию ПАО «Финексбанк». Также решение банковским регулятором было принято 18 ноября, - сообщает пресс-центр НБУ.

Как передает replyua.net, ПАО «Финексбанк» было основано еще в 1991 году. Оно является правопреемником всех прав и обязанностей ООО «Крымский универсальный банк» с 2005 года, а также ООО «Корал-Банк» и ОКБ «Монтажспецбанк». В конце первого квартала 2016 года количество сотрудников банка составляло 170 человек.

НБУ сообщает, что ПАО «Финексбанк» приняло решение о ликвидации в связи с тем, что банковское учреждение не имеет четкой перспективы в отношении источников и направлений капитализации, а также из-за сложной ситуации на рынке финансовых и банковских услуг. Как известно, самоликвидация предусматривает погашение задолженностей абсолютно перед всеми кредиторами банка, а поэтому не создает нагрузку на Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Общая сумма обязательств банка составляет 6,5 миллиона гривен, из них перед физическими лицами – 0,9 миллиона гривен.
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